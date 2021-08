Pourquoi le ciel est-il bleu et autres questions curieuses sur la nature que vous vous êtes sûrement déjà posées | Vie

L’être humain est, par nature, une espèce extrêmement curieuse. C’est, avec notre merveilleux cerveau, ce que vous n’avez pas laissé évoluer.

La curiosité est innée depuis l’enfance, et cela nous amène à nous poser toutes sortes de questions. Parfois, ils sont très simples et directs, mais ils ne sont pas faciles à comprendre. Et nous ne prenons pas toujours la peine de chercher la réponse.

L’un des plus récurrents est : Pourquoi le ciel est bleu? Mais il y en a bien d’autres. on va essayer de repondre 10 questions curieuses sur la nature. Combien pouvez-vous deviner par vous-même ?

Nous avons essayé de tout expliquer dans un langage simple, pour que le monde entier comprenne, sans entrer dans les concepts techniques ou scientifiques.

Le fait est que nous n’avons plus jamais à nous poser ces questions…

Questions curieuses sur la Nature

Pourquoi le ciel est bleu?

C’est l’une des questions que les enfants se posent le plus, mais à laquelle beaucoup d’adultes ne savent pas répondre : Pourquoi le ciel est bleu?

Bien que nous voyions la lumière du soleil comme une lumière blanche, en réalité la lumière est composée de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.

Lorsque les rayons du soleil atteignent la Terre, ils pénètrent dans l’atmosphère, qui est composée de gaz et de particules.

La lumière est dispersée lorsqu’elle frappe ces particules, se séparant en différentes couleurs, semblable à ce qui se passe lorsque la lumière passe à travers un prisme :

La lumière voyage à travers les ondes et chaque couleur a une longueur d’onde différente.

La lumière bleue a les ondes les plus courtes, et cela fait sera dispersé plus que le reste dans l’atmosphère. C’est pourquoi le ciel a une couleur bleue prédominante.

Pourquoi le coucher de soleil est-il rouge ?

L’explication précédente nous aide à répondre à une autre question curieuse sur la Nature. Pourquoi les couchers de soleil sont-ils rouges et oranges ?

Nous avons vu comment l’atmosphère disperse les couleurs qui composent la lumière. Lorsque le Soleil est plus haut, au lever du soleil ou pendant la journée, la lumière bleue est celle qui se diffuse le plus, ayant une onde plus courte, et c’est pourquoi vous pouvez en voir plus.

Au coucher du soleil, le soleil a changé de position et sa lumière doit traverser plus d’atmosphère pour atteindre nos yeux. Cela fait que la lumière bleue se disperse tellement qu’elle s’estompe presque, et percée rouge et jaune, devenant les couleurs prédominantes.

Nous savons déjà que la couleur du ciel dépend de l’atmosphère. Comme sur Mars l’atmosphère est beaucoup plus fine et a des particules différentes, pendant la journée le ciel y est orange, et le coucher de soleil est bleu…

Pourquoi est-ce que si la Terre est ronde, personne n’est à l’envers ou ne tombe « en bas » ?

Oui la terre est ronde (il est en fait sphérique), Pourquoi voit-on tout à plat ? Pourquoi ceux qui vivent au pôle Sud ne sont-ils pas à l’envers, ou pas ils tombent?

En effet, la Terre est sphérique, mais personne ne tombe car la force de gravité nous tire au sol. C’est une force qui augmente avec la masse, donc quelle que soit la taille de l’objet, il ne pourra jamais échapper à la gravité à moins qu’une contre-force plus importante ne soit utilisée, comme la fabrication de fusées dans des vaisseaux spatiaux.

Les êtres humains voient la Terre plate parce que nous sommes minuscules, par rapport à la Terre. Nous parcourons très peu de terrain avec nos yeux, et c’est pourquoi il nous semble plat. Mais il suffit de monter à environ 10 000 mètres avec un avion, pour voir la rondeur de la Terre.

Des folies insensées mille fois bouleversées scientifiquement depuis des siècles, comme par exemple que la Terre est plate ou creuse, trouvent leurs adeptes sur Internet.Qu’est-ce qui se cache derrière ces mythes sur la Terre ?

Enfin, les peuples du pôle Sud, ou de l’Argentine par exemple, ne tombent pas, car dans l’espace il n’y a ni haut ni bas. Nous, les humains, créons ces références artificielles, pour nous guider.

Mais l’Univers est un espace 3D, et lorsque l’on quitte la Terre en combinaison spatiale, par exemple, il suffit de flotter la tête en bas pour que l’Argentine soit au dessus, et l’Alaska en dessous… Qui devrait tomber alors ?

Pourquoi les heures ont-elles 60 minutes ?

On compte en base 10, c’est-à-dire qu’on utilise 10 nombres, selon le nombre de doigts. Ensuite, Pourquoi une heure a-t-elle 60 minutes et une minute 60 secondes ?

Il y a des milliers d’années, les Sumériens et les Babyloniens utilisaient la base 60, avec 60 nombres différents. Ils comptaient aussi sur leurs doigts, mais 10 étaient trop petits pour eux, alors ils utilisaient une astuce curieuse.

Si tu fais attention, les doigts sont divisés en trois parties, les phalanges (sauf le pouce qui en a deux) :

Les Babyloniens comptaient en touchant les phalanges des 4 autres doigts avec le pouce, et comme chaque doigt a 3 phalanges, au total ils sont 4 x 3 = 12. Chaque fois qu’ils complétaient la main, ils levaient un doigt de l’autre main, et puisqu’il y en a 5, au total ils sont 5 x 12 = 60 phalanges.

Ce système a duré des millénaires. Les Romains l’utilisaient dans certaines tâches car ils n’aimaient pas les décimales, et 60 est un nombre très divisible. Il peut être divisé par 2, 3, 4, 5 ou 6 sans décimales.

Pourquoi l’année commence-t-elle le 1er janvier ? Pourquoi avez-vous 365 jours ? Saviez-vous qu’en 1582 10 jours ont disparu ? Découvrez quelques curiosités du calendrier grégorien.

Ce n’est qu’au XVIe siècle que furent fabriquées des horloges suffisamment précises pour mesurer les minutes et les secondes.

Ensuite, il a été décidé d’adopter les mesures de l’astronome grec Ptolémée, qui utilisait la base 60 pour compter et avait divisé une heure en 60 petites parties, que l’on appelait minutiae primae. À leur tour, ils ont été divisés en 60 autres parties, appelées minutiae secundae.

C’est l’origine des minutes et des secondes.

Pourquoi les saisons existent-elles ?

Beaucoup de gens pensent que c’est l’été quand nous sommes le plus près du Soleil, et c’est pourquoi il fait plus chaud, et c’est l’hiver quand nous sommes plus loin. Mais ce n’est pas comme ça.

Dans l’hémisphère nord, c’est l’été lorsque nous sommes le plus éloignés et l’hiver lorsque nous sommes les plus proches. Cette distance relative du Soleil est négligeable, comparée à la distance totale du Soleil à la Terre.

Ce qui cause les saisons est l’axe incliné de la Terre :

La Terre est inclinée. On pense que par la collision avec une grosse météorite, et le matériau éjecté a donné naissance à la Lune.

étant incliné sur son axe, les rayons du soleil frappent avec une force et un angle différents dans différentes zones de la Terre.

Comme la Terre tourne autour du Soleil, selon la position à différents moments de l’année, chaque zone de la planète reçoit une quantité de lumière différente, donnant lieu aux saisons. Quand dans l’hémisphère nord c’est l’hiver, dans l’hémisphère sud c’est l’été et vice versa. Si dans un hémisphère c’est l’automne, dans un autre c’est le printemps.

Pourquoi toutes les planètes sont-elles rondes ?

Les planètes du système solaire ils sont très différents les uns des autres. Il y en a des caillouteux, il y en a des gazeux, avec des anneaux, plus ou moins gros… Ils n’ont pratiquement qu’un point commun : ils sont tout ronds.

D’autres planètes en dehors du système solaire que nous connaissons (exoplanètes), le sont aussi. Parce que?

La cause est la gravité, qui est une loi universelle qui s’applique dans tout l’univers.

Presque toutes les planètes se sont formées quand la matière éparse de l’univers se rassemblait. Lorsque cette matière atteint une certaine masse, la gravité apparaît, attirant tout ce qui se trouve près de cette masse.

La gravité attire de tous les côtés en même temps dans l’espace 3D, et la seule forme géométrique qui est la même de tous les côtés est la sphèreC’est pourquoi au cours de millions d’années, avec l’aide de la gravité et de la rotation, les planètes deviennent rondes.

D’autres corps célestes, comme les météorites, ils ne sont pas ronds car ils sont très petits, et leur gravité est très faible, ils n’exercent pas assez d’attraction.

Pourquoi voyons-nous parfois la Lune pendant la journée ?

Sûrement qu’un jour, en regardant le ciel, vous vous êtes demandé pourquoi peux-tu voir la lune, s’il fait jour.

Nous associons la Lune à la nuit, mais ils ne sont pas vraiment liés.

La Lune est toujours là, dans le ciel. Au moins 6 heures, pendant la journée. Mais la Lune n’émet pas de lumière, mais reflète celle du Soleil.

Ainsi, selon la position du Soleil et de la Lune elle-même en fonction de leurs orbites, il y a des jours où le Soleil illumine la Lune et on peut la voir au lever et au coucher du soleil. A d’autres moments le Soleil ne l’éclaire pas et on ne le voit pas, mais il est toujours là…

Pourquoi la mer est-elle salée et les rivières douces ?

La majeure partie de l’eau de notre planète provient les pluies que produisent les nuages formé par les différents gaz que contient notre atmosphère.

est eau de pluie se mélange au dioxyde de carbone dans l’air, formant acide carbonique. Dit acide éroder les roches, entraînant des sels minéraux qui finissent dans les rivières. Et des fleuves, à la mer.

A travers des millions d’années, ces sels minéraux se sont accumulés dans la mer, et en raison de sa forte concentration, il donne à l’eau de mer un goût salé.

Au contraire, l’eau de la rivière est douce malgré le fait qu’il transporte les sels des rochers vers la mer, précisément parce que ces sels ne s’accumulent pas.

Il en va de même pour les lacs qui, bien qu’ils semblent stagnants en réalité, ne le sont pas, l’eau a toujours des exutoires ou des suintements sous le sol qui empêchent les sels de s’accumuler.

Pourquoi marche-t-on sur deux jambes ?

Les êtres humains sont pratiquement le seul mammifère qui marche sur deux pattes (jambes). Et c’est due a quoi?

Ce qui est certain, c’est que les scientifiques ne savent pas encore. Certaines théories disent que lorsque les premiers hominidés ont quitté la forêt et les arbres pour entrer dans la savane, nécessaire se mettre debout voir plus loin, au-dessus des herbes.

D’autres prétendent que c’est pour économiser de l’énergie, ou parce que le cerveau plus avancé que les autres mammifères nous a encouragés à utiliser les mains pour plus que simplement les soutenir à quatre pattes.

La réalité est que ce changement a fait de nous ce que nous sommes. Les femelles devaient modifier le bassin pour supporter tout le poids, laissant moins de place à Sortir des bébés. Les enfants devaient naître avec une tête plus petite et un cerveau moins formé, c’est pourquoi Ils mettent des années à se développer, renforçant le lien familial.

Et avoir les mains libres et un cerveau créatif nous a appris à les utiliser pour créer des outils, donnant naissance à la technologie.

Pourquoi les hommes ont-ils des tétons?

Chez les mammifères, les mamelons sont utilisés pour allaiter les jeunes. Par conséquent, ils n’ont de fonctionnalité que chez les femmes.

S’ils ne sont d’aucune utilité,pourquoi en des millions d’années d’évolution, les hommes n’ont pas perdu leurs mamelons ?

La raison en est que les mamelons se développent très tôt chez le fœtus, avant que n’intervienne le chromosome Y, qui est celui qui décide du sexe du bébé.

Lorsque le sexe est fixé, les mamelons se développent déjà, et ils restent là…

Nous avons vu 10 questions curieuses sur la nature.