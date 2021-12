Pourquoi le comité du 6 janvier a déclaré Mark Meadows coupable d’outrage au Congrès

L’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, est le dernier ex-assistant de Trump à faire face à un danger juridique lié à l’enquête de la Chambre des représentants sur l’insurrection du 6 janvier.

La Chambre a voté mardi pour que Meadows méprise le Congrès après que Meadows a ignoré une déposition prévue et a refusé de fournir les documents que le comité avait cités à comparaître. Cette décision intervient après que Meadows lui-même a poursuivi le comité et le président Pelosi la semaine dernière, arguant que leurs citations à comparaître étaient trop larges.

Le vote d’outrage était de 222-208, avec seulement deux républicains, la vice-présidente du comité d’enquête Liz Cheney (R-WY) et le représentant à la retraite Adam Kinzinger (R-IL), rejoignant les démocrates pour voter en faveur.

Le comité veut vivement le témoignage de Meadows parce qu’il était aux côtés du président Trump le et avant les événements du 6 janvier, et a clairement connaissance de plusieurs sujets sur lesquels ils enquêtent, par exemple pourquoi il a fallu si longtemps à Trump pour intervenir et essayer de mettre fin à la violence le Ce jour là. Meadows ne veut pas faire ce témoignage ou remettre tous les documents que le comité a demandés.

Le vote de la Chambre est, dans la pratique, une recommandation que le ministère de la Justice inculpe Meadows au pénal. Lors de la dernière saisine de ce type dans l’enquête sur l’insurrection, le département a agi rapidement, obtenant un grand jury d’inculper Steve Bannon quelques semaines plus tard. Mais contrairement à Bannon, qui était un simple citoyen lors des événements en question, Meadows était un employé du pouvoir exécutif, le ministère de la Justice devra donc tenir compte du concept juridique de privilège exécutif – le droit du président de protéger les communications d’autres branches du gouvernement comme le Congrès.

Meadows soutient qu’il essaie de protéger le privilège présidentiel en ne témoignant pas. Mais il a déjà remis certains documents, y compris une présentation PowerPoint bizarre qui lui a été envoyée et des échanges de texte qu’il a eus pendant l’insurrection. Les membres du comité ont souligné qu’il n’accepterait même pas de témoigner sous citation à comparaître à ce sujet, ce qui, selon eux, démontre un mépris du Congrès.

Il y a beaucoup de spéculations sur ce que Meadows pourrait essayer de cacher, mais cette question est sans réponse à ce stade. Cependant, Cheney a révélé plus sur ce vers quoi le comité pourrait essayer de construire, dans des commentaires faisant allusion à des questions sur la question de savoir si Trump a entravé une procédure officielle avec ses actions « ou inaction » le 6 janvier et aux alentours de cette date. Il n’est pas clair si un tel cas sera fait, ou si le ministère de la Justice le poursuivra.

Pourtant, la vue d’ensemble de ce qui s’est passé après les élections de 2020 est claire depuis un certain temps : Trump a essayé de le voler. Il a essayé de le faire en faisant pression sur les responsables du GOP (y compris son propre vice-président) pour qu’ils prennent le pouvoir et renversent le résultat. Il a reçu des propositions sur des actions exécutives plus extrêmes, mais n’a pas donné suite. Il a jeté ses partisans dans une frénésie, et quand ils ont pris d’assaut le Capitole, il était ravi et lent à leur dire de se retirer.

Et malgré tout cela, Donald Trump est en tête des sondages les plus récents sur un match revanche de 2024 contre Joe Biden.

Comment Meadows est arrivé à ce point

Étant donné que Meadows était avec Trump à la Maison Blanche alors que le chaos se déroulait à l’intérieur du Capitole le 6 janvier et qu’il était impliqué dans certaines des tentatives de Trump pour annuler la victoire de Biden au préalable, le comité restreint s’est vivement intéressé à obtenir son témoignage.

Initialement, Meadows espérait que la Maison Blanche du président Biden le sauverait d’une assignation à comparaître devant le Congrès en affirmant le droit de l’ancien président de garder secrètes les communications de ses collaborateurs en vertu du privilège exécutif. Mais ils ont annoncé le mois dernier qu’ils ne le feraient pas. Donc, depuis lors, Meadows a eu des échanges avec le comité sur ce qu’il pourrait faire.

Le 30 novembre, il semblait qu’ils avaient fait des progrès. Meadows a fourni un nombre substantiel de documents au comité sur lesquels il n’a fait aucune réclamation de privilège exécutif, et a déclaré qu’il avait accepté de comparaître pour une déposition. Mais au cours de la semaine suivante, les choses se sont effondrées.

Tout d’abord, la nouvelle a éclaté que Meadows avait publié un livre dans lequel il avait révélé que Trump avait été testé positif pour le coronavirus avant son débat avec Biden en octobre 2020 – un calendrier plus tôt pour la maladie de Trump que ce qui était connu auparavant (bien que Meadows dise que Trump a également testé négatif sur un test rapide peu de temps après). Trump était furieux de cette révélation.

Environ une semaine plus tard, le 7 décembre, l’avocat de Meadows a envoyé une lettre au comité du 6 janvier disant qu’il se retirait d’un accord pour témoigner le lendemain. L’avocat, George Terwilliger III, a affirmé que Meadows avait pris cette décision parce qu’il ne croyait pas que le comité respecterait le privilège exécutif dans son interrogatoire, et s’est également plaint que le comité avait assigné les relevés téléphoniques de Meadows à Verizon. Peu de temps après, Meadows a intenté une action contre le comité, essayant de faire bloquer ces citations à comparaître.

Le comité a répliqué par une déclaration conjointe de son président Bennie Thompson (D-MS) et de son vice-président Cheney, affirmant qu’il y avait des « dossiers officiels volumineux » dans les comptes de téléphone et de messagerie personnels de Meadows qui n’avaient peut-être pas été correctement remis aux Archives nationales. (Un porte-parole des Archives l’a confirmé à Politico peu de temps après.) Thompson et Cheney ont également clairement indiqué qu’ils trouveraient Meadows coupable d’outrage au Congrès et le référeraient pour d’éventuelles poursuites pénales. Et, cette semaine, le comité et l’ensemble de la Chambre l’ont fait, le comité décrivant leur justification dans un rapport sur la conduite de Meadows.

Ce que Meadows a retourné

Pendant ce temps, certains des documents que Meadows a remis au comité ont été rendus publics ces derniers jours.

L’un d’eux était une présentation PowerPoint intitulée « Fraude électorale, ingérence étrangère et options pour le 6 JAN » réalisée par un colonel à la retraite de l’armée américaine nommé Phil Waldron. Hugo Lowell du Guardian a tweeté des parties d’une version de cette présentation, qui affirmait qu’il y avait eu une « ingérence étrangère » dans les élections au nom de Biden, recommandait de déclarer une « urgence de sécurité nationale » et de déclarer tout vote électronique « invalide ». Waldron a informé les membres républicains du Congrès et une version de sa présentation a fini par être envoyée à Meadows.

Mais alors que la présentation PowerPoint est certainement révélatrice du genre d’idées extrêmes que les partisans de Trump entretenaient à ce stade, rien n’indique que Meadows a agi ou fait quoi que ce soit avec – pour tout ce que nous savons à ce stade, c’est juste quelque chose qui a montré dans sa boîte de réception.

Les membres du comité du 6 janvier ont également révélé divers textes que Meadows avait reçus après les élections et en particulier le jour de l’attaque. Dans les textes, les animateurs de Fox Laura Ingraham, Sean Hannity et Brian Kilmeade ont tous plaidé pour que Meadows oblige Trump à faire quelque chose pour arrêter la violence – tout comme Donald Trump Jr.

Les textes montrent l’hypocrisie de certains de ces personnages, qui ont depuis minimisé la portée de ce qui s’est passé ce jour-là. Ils recentrent également l’attention sur les questions centrales du comité, sur lesquelles Meadows pourrait théoriquement faire la lumière – pourquoi Trump a-t-il mis autant de temps à intervenir ce jour-là, et qu’est-ce que le président a dit et fait en privé au cours des premières heures après que le Capitole a été pris d’assaut ? Ce sont des questions auxquelles Meadows ne veut clairement pas répondre.

On ne sait pas ce qui attend Meadows – et l’enquête

Quelques semaines seulement se sont écoulées entre le renvoi par la Chambre de Bannon pour poursuites et l’inculpation de Bannon par un grand jury de Washington, DC. Pourtant, Bannon était si ouvertement défiant les assignations à comparaître du comité – et il n’avait manifestement aucun droit au privilège exécutif, puisqu’il avait quitté le gouvernement en 2017 – qu’il s’agissait essentiellement d’une affaire ouverte et fermée.

Il n’en va peut-être pas de même pour Meadows. Cela s’explique en partie par le fait qu’à divers moments, Meadows a au moins essayé de montrer sa volonté de coopérer avec le comité. Mais le ministère de la Justice devra également régler l’épineuse question du privilège exécutif. Ils peuvent conclure que Meadows devrait effectivement être inculpé, mais cela pourrait prendre plus de temps.

Quant à l’orientation de l’enquête, les commentaires du représentant Cheney cette semaine étaient particulièrement intéressants.

« Monsieur. Le témoignage de Meadows portera sur une autre question clé devant ce comité : Donald Trump, par action ou par inaction, a-t-il cherché par corruption à entraver ou à entraver la procédure officielle du Congrès pour compter les votes électoraux ? » dit Cheney.

Aaron Blake du Washington Post souligne que ce langage fait allusion au langage d’une loi pénale fédérale pour entrave à une procédure officielle. C’est-à-dire que Cheney laisse planer la possibilité que Trump lui-même soit inculpé d’un crime lié au 6 janvier, une perspective qui a semblé assez éloignée pendant une grande partie de l’année.

Encore une fois, on ne sait pas à quel point un dossier peut être solide et si le ministère de la Justice du procureur général Merrick Garland prendrait la décision extrêmement controversée d’inculper un ancien président. Mais cela pourrait bien être la fin de partie du comité.

Cela a été une année difficile pour ceux qui sont indignés par l’insurrection, cependant, avec la baisse de popularité de Biden, les majorités démocrates au Congrès semblant en péril, Trump effectuant de bons sondages pour 2024 et la couverture médiatique passant principalement à d’autres problèmes. Si le comité espère que l’ancien président fera face à de graves conséquences pour ses actes ce jour-là, eh bien, le temps presse.