Pourquoi le Congrès est troublé par la nomination de Saule Omarova – RedState

La confirmation du candidat du président Biden, Saule Omarova, à la tête du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) a plongé pour le pire alors que les sénateurs démocrates de la commission sénatoriale des banques commencent à reculer. Les sénateurs Jon Tester (D-Montana), Krysten Simena (D-Arizona) et Mark Warner (D-Virginie) auraient tous des réserves sur le professeur de droit de l’Université Cornell, spécialisé dans la réglementation des institutions financières, le droit bancaire, le droit international la finance et la finance d’entreprise.

La défection d’un seul démocrate au Sénat 50-50 coule la nomination. Et les positions passées de Mme Omarova sur la politique bancaire s’élèvent à des niveaux où la confirmation est douteuse.

Omarova n’est pas étranger à la banque. En fait, elle est profondément imprégnée des subtilités de l’industrie et des nombreux personnages hauts en couleur qui y travaillent. Elle l’a un jour qualifiée de « la quintessence de l’industrie ».

Le problème pour les sénateurs est qu’elle a des opinions bien arrêtées qui, craignent-ils, ne coloreront l’OCC si elle devenait à la tête de la puissante agence qui supervise les banques nationales américaines. Et les lecteurs de RedState ne devraient avoir aucun doute sur le fait que le chef d’une agence de réglementation bancaire a un pouvoir réel pour influencer matériellement la politique qui peut affecter non seulement le secteur financier, mais la vie des Américains ordinaires.

Pièce du royaume

Un domaine dans lequel Omarova a reçu des critiques est son soutien à l’idée de retirer ce qu’on appelle les comptes de dépôt à vue (DDA), qui incluent les comptes courants et les comptes d’épargne des gens ordinaires, de la compétence des banques commerciales et de mettre ces comptes directement auprès de la Réserve fédérale américaine. . Chaque Américain aurait un compte direct auprès de la Fed, tout comme une banque. Le changement de la « banque telle que nous la connaissons » découle des progrès technologiques qui permettent une centralisation totale des transactions via une seule chambre de compensation fédérale au lieu d’un ensemble d’intermédiaires, qui est la fonction des banquiers lorsque la technologie n’en était pas capable.

C’est une extension du même argument que les défenseurs de la crypto-monnaie avancent sur l’efficacité des transactions de la monnaie blockchain. Des penseurs avancés de l’infrastructure bancaire comme Omarova ont commencé à reconnaître ces gains d’efficacité il y a une dizaine d’années, mais ne faisaient pas confiance aux sociétés émergentes de crypto-monnaie avec un tel pouvoir sur l’argent. Ils ont vu les similitudes avec la fonction de la réserve fédérale et ont dit : « Pourquoi ne pas simplement la mettre là ? »

Le problème avec le concept est que ces comptes DDA sont ce qu’on appelle dans le monde bancaire des « dépôts de base », considérés comme la forme de dépôt la plus précieuse au bilan de la banque. Ils sont stables. Ils appartiennent à de vrais clients de la communauté. Ils sont une mesure du service des succursales bancaires dans les régions qu’ils desservent. Ce sont des relations de passerelle vers d’autres services bancaires comme les prêts et le crédit. En d’autres termes, ils constituent une fondation sur laquelle est construit le château de cartes des services financiers.

Prôner une modification de cette situation désorganise toutes sortes d’intérêts commerciaux. Les banques devraient changer complètement leurs modèles économiques pour continuer à gagner de l’argent. Cela, à son tour, déclencherait ce que l’on appelle des risques systémiques pour la conception de l’économie financière américaine. Des risques qui pourraient devenir très laids si la conception du processus s’avérait incorrecte. Et c’est généralement le cas parce que les économies complexes sont, en fin de compte, un processus d’essais et d’erreurs continus. L’approche éprouvée consiste à laisser les innovations évoluer progressivement, les parties individuelles prenant des risques plus faibles afin qu’aucune erreur ne menace l’ensemble du système.

Par un effort d’imagination, retirer chaque DDA de la banque privée et la fédéraliser n’est pas un changement progressif. Le projet Libra de Facebook, maintenant connu sous le nom de Diem, a eu des crises et a commencé à essayer de décoller avec une pièce stable, ce que serait un système DDA exploité par la Réserve fédérale, à l’exception de la propriété du gouvernement américain. La prochaine version de la pièce de monnaie du royaume contre le script de l’entreprise, pour utiliser de vieilles métaphores qui remontent aux pièces de huit espagnoles.

Le Congrès n’est pas sûr que ce soit une bonne idée. Les banquiers sont presque sûrs que c’est une mauvaise idée pour eux. Et les banquiers contribuent aux campagnes du Congrès, quel que soit le côté de l’allée où l’on s’assoit. Quant aux Américains ordinaires ? La plupart se situent au bas de l’échelle de l’information dans de tels débats ambitieux ; et n’être exposé que lentement à quelque chose qui pourrait changer notre façon d’utiliser l’argent ; y compris, mais sans s’y limiter, à quel point nos affaires monétaires sont privées des regards indiscrets du gouvernement.

Contrôle de l’investissement privé

Un autre domaine dans lequel Omarova reçoit des critiques concerne son plaidoyer en faveur du concept d’une autorité nationale d’investissement, ce qui serait une agence indépendante qui aurait le pouvoir de diriger les investissements publics et privés aux États-Unis. Le concept d’une telle agence cherche à centraliser et à nationaliser les dépenses stratégiques aux États-Unis pour atteindre les objectifs nationaux.

La NIA aurait le pouvoir d’obliger les investissements dans le sens d’un programme. Il remplace les décisions du marché libre par un marché contrôlé. C’est une méthode d’orientation des dépenses nationales utilisée par de nombreux pays avec des gouvernements centraux plus puissants comme la Chine, qui peuvent orienter leurs économies entières vers un objectif commun.

Académiquement, c’est sans doute plus efficace. C’est aussi sans doute moins gratuit. Et pour une nation comme les États-Unis où la liberté de choix est profondément ancrée dans la culture, c’est une pilule difficile à avaler.

Peut-être, trop dur même pour les sénateurs démocrates qui, en fin de compte, représentent encore cinquante États indépendants de l’Union dont les agendas et les intérêts personnels ne sont pas les mêmes. Et dire aux électeurs, aux entreprises et aux donateurs de céder le contrôle de leur destin à un suzerain fédéral ne gagnera pas les élections.

Cela provoque clairement une pause dans les rangs du comité sénatorial des banques.

En fin de compte, la question est de savoir si les démocrates veulent risquer que les politiques bancaires évoluent dans la direction centralisée que les universitaires préconisent depuis un certain temps ? Ou veulent-ils que l’économie américaine reste une expérience socio-économique d’innovation incrémentale motivée par le choix individuel et la prise de risque ?

La réponse à cette question déterminera l’issue de la nomination de Saule Omarova à la tête de l’OCC.

