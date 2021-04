Pourquoi le coquillage du chanteur masqué a “ pleuré plusieurs fois ” en se produisant dans le spectacle

Pour moi, il s’agissait d’affronter la peur, de ne plus me cacher, de puiser dans quelque chose que j’aimais faire depuis des années et d’y aller, de faire ce grand acte de foi. Je tremblais dans mes bottes, littéralement – Seashell avait des bottes. J’ai pleuré plusieurs fois parce qu’il y avait des moments où je voulais courir dans le sens inverse, parce que je n’avais pas joué depuis plus de 20 ans. Et vous êtes amené dans ce tourbillon. C’était moi contre la fille qui avait peur de chanter, peur de ce que les gens diraient, peur des critiques, peur même de réussir. Chaque fois que je suis arrivé au tour suivant, je me suis dit: “Je vais recommencer!” Mais c’était un voyage tellement incroyable, et je suis une personne différente à cause de cela. Je suis plus fort. J’avais le meilleur temps.