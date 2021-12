Pourquoi le courrier électronique devrait toujours être la méthode de prédilection pour la communication non critique sur le lieu de travail

Il ne fait aucun doute que les nouvelles méthodes de communication sur le lieu de travail ont explosé en popularité au cours de la dernière année et demie en raison de la pandémie de COVID-19. De nombreux chefs d’entreprise ont dû immédiatement basculer vers des opérations entièrement à distance, ce qui les a amenés à adopter de nouveaux canaux de communication innovants pour rester en contact avec leurs équipes. Des messages Slack aux conversations vidéo hebdomadaires, ils ont collaboré avec leurs équipes en utilisant un éventail de méthodes, et bon nombre de ces méthodes sont restées bloquées même lorsqu’ils sont revenus à un environnement de travail au bureau.

Cette tendance a conduit certains chefs d’entreprise à se demander : la communication par e-mail est-elle en train de mourir sur le lieu de travail ? Entrons-nous dans une nouvelle ère où les e-mails sont désormais l’option de repli lorsqu’il s’agit de correspondre avec des collègues, des clients et d’autres parties prenantes ? La réponse à ces deux questions est un « non » catégorique. Oui, les chefs d’entreprise devraient opter pour les appels téléphoniques, les chats vidéo ou d’autres formes de communication instantanées en cas de crise urgente, mais voici pourquoi les e-mails devraient toujours être la méthode de prédilection pour la communication non critique sur le lieu de travail.

Les e-mails peuvent être laissés non lus mais toujours prioritaires

Combien de fois avez-vous discuté avec un collègue via la messagerie instantanée et qu’il a mentionné quelque chose d’important pour vous que vous avez fini par oublier juste après la conversation en raison d’autres distractions ? Ou, avez-vous déjà eu une discussion pertinente par vidéoconférence sur les commandes des clients, les données marketing, les horaires des employés, etc., mais vous ne vous souveniez pas de certaines des informations clés discutées une fois l’appel terminé ? C’est exactement pourquoi les e-mails devraient être la méthode de communication privilégiée pour les discussions non urgentes.

Les e-mails peuvent simplement être laissés non lus dans votre boîte de réception jusqu’à ce que vous ayez la possibilité de vous asseoir et de leur accorder toute votre attention et votre concentration. Cela signifie que les informations qu’ils détiennent ne seront pas perdues ou oubliées comme cela pourrait être le cas lors d’appels Zoom, de discussions téléphoniques, de messages instantanés, etc. Vous pouvez programmer une heure chaque jour pour répondre à tous les e-mails de la journée que vous n’avez pas lus. jusqu’à ce que vous puissiez leur consacrer toute votre attention. Si vous devez déterminer si les e-mails entrants sont urgents, jetez simplement un coup d’œil à leurs lignes d’objet – ne les ouvrez pas avant d’avoir le temps d’y répondre, car vous pouvez facilement oublier d’y répondre au fil de la journée.

Les e-mails fournissent un historique facile à rechercher des informations vitales

Avez-vous besoin de localiser des informations dans un rapport client mensuel qui vous a été envoyé par e-mail ? Ou devez-vous analyser les données d’une campagne de marketing numérique qu’un membre de l’équipe vous a envoyées par e-mail il y a plusieurs semaines ? C’est un jeu d’enfant de rechercher ces informations dans votre boîte de réception de courrier électronique – mettez simplement des guillemets autour d’expressions de mots clés spécifiques que vous connaissez dans le courrier électronique (comme le nom du client et le nom du projet ou de la campagne) dans la barre de recherche, appuyez sur recherche et voila ! L’e-mail exact dont vous avez besoin sera probablement dans les résultats. Cela m’a aidé tant de fois dans mon propre parcours professionnel avec Live Lingua.

Mieux encore, si vous pouvez vous rappeler un mot distinctif dans la ligne d’objet de l’e-mail, vous pouvez optimiser davantage ce processus en utilisant « objet : » pour afficher uniquement les résultats avec le mot spécifique dans l’objet. Par exemple, si vous savez que l’objet de l’e-mail contient le mot « rapport », ajoutez « objet : rapport » à votre recherche pour rechercher uniquement les e-mails qui ont « rapport » dans leurs lignes d’objet. Vous ne pouvez pas faire ces recherches sophistiquées dans des canaux de communication comme Google Chat !

E-mails enregistrés = une sauvegarde automatique des fichiers pertinents

Nous avons probablement tous vécu cela – juste au moment où nous avons besoin d’une image haute résolution, d’une feuille Excel contenant des données ou d’un autre document important qui nous a été envoyé par courrier électronique dans le passé, il est introuvable sur notre bureau ou dans nos fichiers. A-t-il été accidentellement supprimé ? A-t-il déjà été sauvé ?! Eh bien, pas besoin de s’inquiéter ! Les e-mails contenant des fichiers constituent une sauvegarde automatique au cas où les copies locales seraient supprimées ou simplement perdues sur votre ordinateur. Utilisez simplement les tactiques de recherche susmentionnées pour localiser l’e-mail contenant le fichier que vous avez du mal à localiser.

Les e-mails vous donnent le temps de formuler vos pensées

Lorsque vous communiquez avec des collègues et des clients par vidéoconférence et appels téléphoniques, vous pouvez facilement être mis sur le devant de la scène et devoir répondre aux questions sur le moment. Cela peut être très frustrant si vous ne connaissez pas la bonne réponse à une question ou si vous avez besoin de temps pour faire plus de recherches avant de pouvoir fournir les informations les plus éclairées possibles. En revanche, communiquer par e-mail vous donne le temps de formuler vos idées et de faire toutes les recherches nécessaires pour fournir les réponses les meilleures et les plus précises.

Cela vaut également pour la messagerie instantanée : lorsque vous discutez avec un collègue, il peut vous poser une question sur un projet ou un client dont vous ne connaissez pas la réponse dès le départ. Cependant, vous pouvez vous sentir obligé de répondre immédiatement, car vous avez déjà discuté avec eux et ils peuvent voir que vous êtes en ligne. Cela peut vous amener à admettre que vous ne connaissez pas la réponse à leur demande, ou vous pourriez répondre au mieux de vos capacités, mais c’est faux parce que vous n’avez pas fait les recherches nécessaires. Vous n’aurez pas ces problèmes avec la communication par e-mail !

Les e-mails sont moins intrusifs que les autres canaux de communication

Ce qui est bien avec les e-mails, c’est que vous pouvez y répondre à votre rythme. Je recommande même de planifier un bloc de temps désigné pour répondre aux e-mails chaque jour, afin que vous puissiez utiliser le reste de votre journée pour un travail approfondi sur des projets. D’un autre côté, les appels téléphoniques, les appels Zoom, les messages Slack et les messages sur les réseaux sociaux sont tous instantanés et attendent une réponse immédiate. Ils peuvent être très distrayants, interrompre votre flux de travail et étouffer votre progression sur les projets sur lesquels vous devez vous concentrer.

Tout résumer

C’est vrai, nous sommes à une époque où il existe de nombreuses formes de communication sur le lieu de travail, de la vidéoconférence aux chats Google. Cependant, les e-mails devraient régner en tant que méthode de prédilection pour la communication non critique sur le lieu de travail. En effet, les e-mails peuvent être laissés non lus mais pas oubliés, ils fournissent un historique facile à rechercher des informations vitales et les e-mails enregistrés sont une sauvegarde automatique des fichiers pertinents. En plus de cela, les e-mails vous donnent le temps de composer vos pensées et ils sont moins intrusifs que les autres méthodes de communication. Ce ne sont là que quelques raisons pour lesquelles la communication par courrier électronique ne deviendra jamais obsolète sur le lieu de travail.

Auteur : Ray Blakney

Ray Blakney est le PDG et co-fondateur de Live Lingua, une plateforme renommée d’apprentissage des langues en ligne qui associe les utilisateurs à leur propre tuteur trié sur le volet, certifié et de langue maternelle pour des sessions d’enseignement en ligne. Live Lingua produit également le populaire podcast Apprendre l’espagnol avec Live Lingua, un cours complet d’apprentissage de l’espagnol, construit autour du monde réel… Voir le profil complet ›