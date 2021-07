Pourquoi le créateur de Manifest garde à l’esprit le domaine des rêves de Kevin Costner en attendant la mise à jour du renouvellement

L’un de mes films préférés est Field Of Dreams, et nous nous souvenons tous les deux du mantra « Si vous le construisez, ils viendront. » Il y a donc un peu d’optimisme téméraire ici, et je viens juste de poursuivre la conversation. Beaucoup d’acteurs, ainsi qu’un certain nombre de fans ont engagé la conversation avec moi. J’ai vu assez de fins d’histoires de Cendrillon au fil des ans avec d’autres émissions. Une émission est annulée, puis en raison de la popularité écrasante des rediffusions ou d’une plate-forme ou d’un engagement sur les réseaux sociaux, un studio tiers ou un réseau tiers est intervenu et a créé un certain nombre de nouveaux épisodes ou un film ou a continué l’émission . Je l’ai vu arriver assez souvent pour que je me demande : « Pourquoi ne pas manifester ? » Nous voici un mois, près de cinq semaines après l’annonce de l’annulation, et plus de personnes que jamais regardent l’émission.