Pourquoi le cuivre aidera à définir l’approvisionnement en argent jusqu’à au moins 2030 ⋆ 10z viral

70 % de l’approvisionnement en argent est un « sous-produit » des métaux de base, par exemple le plomb, le zinc, le cuivre et (un peu) l’or. Avec la course à la recherche, au développement et à la commercialisation de nouveaux projets de cuivre, on pourrait supposer que « étant donné que de nouveaux approvisionnements en cuivre seront mis en ligne au cours des prochaines années, cela signifie également qu’une « beaucoup d’argent » sera également disponible. »

Mais ces hypothèses – sur les deux plans – sont presque certainement inexactes. Voici pourquoi…

Les flux de production de cuivre pour le reste de la décennie seront limités par plusieurs considérations fondamentales, difficiles à résoudre. Premièrement, la plupart des projets sont exploités depuis des décennies ; certains depuis plus d’un siècle. Les teneurs et les réserves ont diminué, tandis que les coûts de production ont augmenté.

Situé en RDC à haut risque pays – et en JVd avec des partenaires congolais et chinois – il propose une étude de cas des bonnes pratiques ESG et de la « production de cuivre vert », par Robert Friedland, peut-être le seul opérateur à pouvoir y parvenir.

Même l’observateur occasionnel trouvera une visite de leur site à https://www.ivanhoemines.com/ très instructive.

De manière assez inhabituelle, le projet Kipushi Cu-Zn-Ge, ainsi que Kamoa-Kakula, ne semble pas avoir de valeurs en argent significatives dans le mélange de minerai. Ainsi, malgré la quantité relativement importante de cuivre produit, il n’aura aucun effet mesurable sur le rendement global en argent.

Environnement, Social, Gouvernance (ESG)

Ce n’est pas parce qu’une mine est en production qu’elle est « sans domicile » pour la vie de la mine (LOM).

Le Grasberg de Freeport dans la province de Papouasie, en Indonésie, découvert en 1987 et présenté comme la troisième plus grande réserve de cuivre au monde et la deuxième plus grande réserve d’or, en est un bon exemple. Il a encore une trentaine d’années de production.

Cependant, les problèmes ESG persistent et, étant donné l’examen minutieux exercé sur les producteurs, ainsi que les nouvelles opérations proposées, les problèmes de longue date pourraient bien s’intensifier. D’une part, les résidus sont rejetés dans un lac, en plus de deux rivières qui les relient, puis déposés dans la mer d’Aufura, au sud de la Nouvelle-Guinée. Grasberg n’est pas le seul à être confronté à des préoccupations locales et à des questions d’impact environnemental.

Le Pérou et le Chili (responsables de 42 % de la production mondiale) ont récemment réclamé une taxe de 75 % sur la production et la réécriture des accords d’utilisation de l’eau. En bout de ligne. Ne présumez pas que parce qu’une mine produit actuellement « x tonnes » de cuivre, cette source d’approvisionnement est « en boîte ».

« responsabilité électronique »

Une nouvelle phrase/un nouveau concept commence à se faire entendre. C’est ce qu’on appelle la « responsabilité électronique ».

Grant Isaac, directeur financier de Cameco, en a fait écho dans une présentation en mai. Pour le dire simplement, 1 500 entreprises dans le monde ont désormais adopté une politique d’entreprise concernant le changement climatique.

Essentiellement, ces sociétés disent qu’elles ne peuvent plus ignorer d’où vient l’électricité qu’elles obtiennent du réseau.

Par exemple, provient-il de l’hydroélectricité ou du nucléaire propre ou du charbon polluant émettant du carbone ? Ils ne peuvent plus se cacher derrière l’excuse de dire « nous ne savions pas comment l’électricité était générée ». Cela devrait augmenter la fortune de l’énergie nucléaire de plusieurs décennies-

fin, mais pose encore un autre point d’interrogation pour le cuivre.

Justin Huhn, dans sa lettre Uranium Insider Pro, montre à quel point la tendance est en train de devenir globale, en disant :

« Pour qui doutait de la dynamique derrière le mouvement ESG aux États-Unis, il suffit de regarder les événements du 26 mai 2021. À cette date, un actionnaire à moins de 1% d’Exxon Mobil (XOM), « Engine n°1 ” – qui menait une lutte par procuration pour la représentation au conseil d’administration et une redéfinition de la philosophie d’entreprise de XOM – a réussi à obtenir deux sièges au conseil d’administration… pensez-y… moins de 1% des actionnaires de XOM a réussi à contourner un géant de l’entreprise. Quelqu’un peut-il se demander pourquoi chaque entreprise développe une politique d’entreprise en matière d’ESG ?

Compte tenu de ces vents contraires face aux quelques gisements de cuivre mis en service, il n’est pas exagéré de supposer que davantage d’argent neuf pourrait provenir des nouvelles mines d’argent primaire relativement peu nombreuses.

MAG Silver au Mexique devrait produire cette année, avec une production rivalisant avec le leader de l’argent primaire First Majestic. Cet écrivain est au courant de trois projets beaucoup plus importants – l’un étant Pascua Lama, à cheval sur les frontières de l’Argentine et du Chili.

Un autre est Navidad, une ressource d’argent de 700 millions d’onces située dans la province de Chibut, en Argentine, qui a été prévenue par la réticence du gouverneur à autoriser l’utilisation de cyanure. Chacun pourrait contribuer annuellement à 25 millions d’onces d’approvisionnement en argent. Mais Pascua Lama n’entrera probablement jamais en production. Même si Navidad était autorisé demain, cela pourrait prendre 5 ans pour être opérationnel.

