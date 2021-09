Pourquoi le départ chaotique des États-Unis d’Afghanistan était en fait parfait 10z viral

– de Salon

La plus grande erreur à propos de notre sortie d’Afghanistan est qu’il y avait un « bon » moyen pour nous de sortir. Il n’y a pas de bonne façon de perdre une guerre. Avec la défaite vient l’humiliation. Nous avons été humiliés dans la façon dont nous nous sommes retirés de Kaboul – et nous aurions dû l’être, car nous avons cru aux mensonges qu’on nous avait racontés jusqu’au dernier moment.

Les mensonges que nous avons entendus à la fin de notre guerre en Afghanistan étaient les mêmes que ceux qu’on nous a racontés, et que nous n’avons été que trop heureux de croire, pendant 20 longues années : que tout allait à merveille. Rappelez-vous au début de l’été, lorsque les gros titres parlaient de la façon dont les talibans contrôlaient un grand pourcentage du territoire afghan, mais le gouvernement afghan et sa supposée armée contrôlaient toujours les capitales provinciales et Kaboul, et c’était là que se trouvait le pouvoir.

Quelle connerie totale de merde. Tout le monde a été choqué – choqué – lorsque les gros titres ont commencé à déferler. 9 août, de l’AP: “Les talibans continuent, prennent deux autres capitales provinciales.” Cette histoire était un doozie. « Le lundi, ils [the Taliban] contrôlait cinq des 34 capitales provinciales du pays. Peu importait les deux capitales que les talibans avaient prises. Il fallait lire tout en bas de l’histoire pour découvrir qu’il s’agissait d’Aybak, capitale de la province de Samangan, et de Sar-e-Pul, capitale de la province de Sar-e-Pul. Où diable étaient-ils ? Qui en avait même entendu parler ?

C’était lundi. Le mercredi 11 août, voici le titre d’Al Jazeera : « Chronologie : les capitales provinciales de l’Afghanistan capturées par les talibans ». Combien, me demanderez-vous ? En deux jours, le décompte était passé de cinq capitales à 18. Dix-huit. Plus tard dans la journée, Al Jazeera et . rapportaient que des sources du renseignement américain disaient que Kaboul pourrait « tomber aux mains des talibans dans les 90 jours ».

Surprendre! Trois jours plus tard, l’évacuation de Kaboul a commencé. Le 1er septembre, deux semaines plus tard, CBS News titrait : “C’est le dernier soldat américain à quitter l’Afghanistan” avec une étrange capture vidéo de vision nocturne du major-général Chris Donahue, commandant de la 82e division aéroportée de l’armée américaine, XVIII Airborne Corps, a dirigé la rampe d’un avion cargo C-17 portant un équipement de combat complet, y compris un gilet pare-balles et un casque avec des lunettes de vision nocturne attachées, portant son fusil automatique M-4.

Comment l’Afghanistan s’est-il effondré si rapidement sous le contrôle des talibans ? Parce que « nous » – l’armée américaine et ses alliés de l’OTAN – ne l’avons jamais contrôlé au départ. Nos marionnettes du soi-disant gouvernement afghan non plus. L’idée que nous ayons jamais fait, que nous ayons jamais «contrôlé» ou même eu le doigt sur le pouls du «cimetière des empires» était un mensonge.

Tu sais qui nous a dit ce mensonge ? Chaque gouvernement depuis George W. Bush et chaque général jamais chargé de cette mission vouée à l’échec. Chacun d’eux a rapporté que tout allait bien, que l’armée afghane était forte de 300 000 hommes, que les talibans étaient en fuite, que l’aviation afghane prenait le relais des missions des avions de guerre américains, que les Afghans avaient leurs propres hélicoptères maintenant. Et que le président afghan, qu’il s’agisse d’Ashraf Ghani ou de Hamid Karzai, était fermement aux commandes à Kaboul.

Et vous savez qui a accompagné cette fiction ? Le Congrès des États-Unis, qui a voté pendant 20 ans pour dépenser les 2 000 milliards de dollars que nous avons pissé là-bas, et chacun des présidents – oui, y compris Barack Obama et Donald Trump – qui a approuvé chaque augmentation de troupes, chaque retrait de troupes, chaque ” surtension ” qui a été annoncé comme la solution pour mettre fin à toutes les solutions, la chose qui mettrait enfin les talibans en fuite. Vous vous souvenez de tous les commandants talibans dont on nous a dit qu’ils avaient été tués ? Une frappe de drone a détruit celui-ci ! Une autre frappe de drone a détruit celui-là ! Wow! Nous devions gagner si les talibans perdaient autant de dirigeants importants !

Et puis il y avait les commandos de clavier à Washington et à New York, et les néoconservateurs du Council on Foreign Relations, et le chœur croissant de généraux à la retraite – parmi lesquels tous les commandants de notre mission en Afghanistan – qui étaient partout dans le monde. Des pages d’édition et des informations par câble nous assurant que tout allait bien, alors qu’ils accumulaient les mégabucks assis sur les conseils d’administration des entrepreneurs de la défense vendant toute la merde militaire qui gagnait la guerre pour nous. “Les huit généraux qui ont commandé les forces américaines en Afghanistan entre 2008 et 2018 ont continué à siéger dans plus de 20 conseils d’administration”, a rapporté le Washington Post le 4 septembre, trois jours après notre sortie de Kaboul la queue entre les jambes.

Il y avait le général Stanley McChrystal, qui a supervisé la grande « poussée » de 2009 qui était la réponse complète à tous les problèmes que nous avions là-bas. Il est “membre du conseil d’administration ou conseiller d’au moins 10 entreprises depuis 2010, selon les documents déposés par les entreprises et les communiqués de presse”, a rapporté le Post. Il y avait le général Joseph F. Dunford Jr., qui commandait les forces alliées en 2013 et 2014, qui a ensuite siégé au conseil d’administration de Lockheed Martin, le gigantesque sous-traitant de la défense. Il y avait le général John R. Allen, commandant en Afghanistan avant Dunford, qui est le président de la Brookings Institution, qui a reçu 1,5 million de dollars sur trois ans de Northrop Grumman, selon le Post. Et le général David Petraeus, qui a précédé Allen et siège maintenant au conseil d’administration de KKR, une société de capital-investissement à New York avec de nombreux investissements dans l’industrie de la défense.

Tous ces messieurs — et prenons un instant pour noter que ce sont tous des hommes, pas une femme commandant parmi eux — nous ont rapporté depuis leurs postes de commandement en Afghanistan comment les choses se passaient là-bas, comment nous étions partout parmi les talibans, comment le gouvernement afghan a réussi à « mettre en place » son armée bien équipée et bien entraînée pour défendre le pays contre les talibans. Et puis ils sont passés à la télévision par câble et ont continué à mentir quand ils sont rentrés aux États-Unis et ont pris leur retraite de l’armée, parce que c’est ce que font les généraux aujourd’hui. Ils siègent aux conseils d’administration des entreprises, ils prononcent des discours incroyablement bien payés, ils passent à la télévision et ils engrangent les gros sous parce qu’ils ont eu tellement de succès en Afghanistan… et en Irak aussi. Vous vous souvenez de Petraeus et de son « déferlement » en 2007 ? Garçon, avons-nous déjà augmenté, hein? Je me souviens que Newsweek a publié une image de couverture de Petraeus en 2004 portant son treillis de combat, debout sur un tarmac avec un hélicoptère Blackhawk derrière lui, avec le titre : « Cet homme peut-il sauver l’Irak ? L’histoire, croyez-le ou non, parlait de la façon dont Petraeus prenait en charge la formation de l’armée irakienne, et c’était ce qui allait « sauver l’Irak ». Ne pensez-vous pas que nous aurions dû conclure, lorsque le « déferlement » est devenu nécessaire en 2007, que Petraeus avait totalement échoué dans sa mission de former l’armée irakienne et de « sauver l’Irak » en 2004 ?

Les mots « crock of shit » me viennent encore à l’esprit, mais ils sont loin, loin d’être suffisants. Ces présidents, et ces membres du Congrès, et ces généraux, et ces experts heureux de la guerre, ont mené une grande et gigantesque arnaque contre les citoyens de ce pays qui payaient les impôts qui – un jour, peut-être – paieront les 2 000 milliards de dollars que nous énervés en Afghanistan, et les milliards de milliards que nous avons énervés en Irak aussi. Ils ont menti encore et encore qu’avec juste un autre afflux de troupes, ou un autre retrait de troupes (parce que tout à coup, tout était parfait) et bien sûr juste une autre injection de milliards et de milliards de dollars et la perte de quelques milliers de vies américaines supplémentaires. nous pourrions « gagner » en Afghanistan et « gagner » en Irak.

Là-bas, ils se sont moqués de nous. Les Afghans et les Irakiens qui ont pris l’argent, ont pris tout l’équipement que nous leur avons donné, ont pris 20 ans de notre politique et de notre « prestige » en tant que nation, et tout le temps ils se sont moqués de leur tête, parce qu’ils savaient ce que nous faisions. ‘t sais. Rien de tout cela ne fonctionnait. Rien de tout cela ne fonctionnerait jamais. Et un jour, nous sortirions des deux pays la queue entre les jambes, parce que c’est ce que vous faites quand vous perdez.

C’est pourquoi notre sortie frénétique et chaotique de Kaboul était parfaite, car elle a parfaitement couronné 20 ans de mensonges sur ce qui se passait vraiment là-bas, 20 ans de bagarre frénétique et chaotique et de jeter de l’argent et les corps de jeunes hommes et femmes américains à un problème qui ne pourra jamais être résolu. C’était une énorme illusion que nous, les États-Unis d’Amérique, puissions marcher dans ces pays à des milliers de kilomètres de nos côtes et – si nous dépensions suffisamment d’argent et inventions et mettions en service suffisamment de « véhicules résistant aux mines » et tirions suffisamment de missiles avec suffisamment de drones à un nombre suffisant de «commandants talibans» – pourrait en quelque sorte sortir victorieux de ces bourbiers.

Nous ne pouvions pas, et nous ne l’avons pas fait, et quand ce général de division américain, tout équipé de l’équipement de combat dans lequel nous avons passé 20 ans à habiller nos soldats, a grimpé la rampe de cet avion cargo pour s’enfuir de l’aéroport de Kaboul. au milieu de la nuit, c’était la fin parfaite absolue au désastre parfait que la guerre en Afghanistan avait toujours été. Nous avons été humiliés devant le monde entier, comme nous aurions dû l’être. La façon dont nous avons quitté l’Afghanistan « a nui à notre crédibilité et à notre réputation », a déclaré le célèbre général Petraeus à CBS quand tout était fini.

Ouais, ça l’a fait, Dave, et ça aurait dû. Peut-être que maintenant les génies qui nous ont entraînés dans ces guerres désastreuses et maudites et nous y ont maintenus réfléchiront à deux fois avant de recommencer.

Sauf, attendez. C’était censé avoir été la grande “leçon du Vietnam”. Peu importe.

