Pourquoi le départ de Sergio Ramos envoie un message important à Raphael Varane

Ces observations – où je regarde Real MadridL’histoire de , ses joueurs en prêt, Castilla, des informations tactiques et d’autres réflexions pertinentes – sont désormais chose courante. Retrouvez toutes les éditions précédentes ici.

Sergio Ramos quittant le Real Madrid à la fin de son contrat, sans obtenir la prolongation de deux ans qu’il souhaitait, restera un moment important dans l’histoire du club, non seulement pour l’importance du départ du joueur, mais pour le message qu’il envoie à tout superstar qui vieillit au club : Vous ne dirigez pas le spectacle ici, quel que soit votre nom. Le pouvoir appartient au club lui-même. Si Ramos et Cristiano Ronaldo ne mettent pas fin à leur carrière au Real Madrid selon leurs propres conditions, alors personne ne le fera. Et ce n’est pas seulement eux, d’ailleurs, c’était aussi Alfredo di Stefano, Raul, Iker Casillas, Fernando Hierro, Fernando Redondo et bien d’autres. Ramos aurait pu être, et beaucoup ont prophétisé qu’il serait, l’exception à la règle. Il ne l’était pas. Même les immortels sont soumis aux lois non écrites.

Ramos a également vu son influence se détériorer, au point où il était, en termes de négociation, le désespéré. Cela aurait été impensable en octobre compte tenu de son niveau de forme physique, de son leadership et de la chute que l’équipe a subie sans lui à la fois défensivement et offensivement. Sans Ramos sur le terrain, l’équipe a perdu un de ses cojones.

Au fil des mois, la perception a changé. En novembre, Ramos a eu une déchirure des fibres musculaires. En janvier, il s’est déchiré le ménisque. En avril, il a subi une blessure musculaire. En mai, il a été décidé qu’il raterait tout ce qui restait de la saison en raison de problèmes de tendons. Ramos a raté 35 matchs au cours de la saison 2020 – 2021. Le club a dû apprendre à jouer sans lui, et il l’a fait. Ramos, dans les quelques matchs auxquels il a joué, était bon, mais il était également évident qu’il avait perdu une étape, incapable de suivre les attaquants en transition de la même manière qu’il l’a fait lors de son apogée.

Le terrain s’est incliné et le ballon a roulé du côté de Ramos vers celui du club. Et puis cela s’est réduit à de simples calculs commerciaux: le Real Madrid a décidé qu’il devait allouer son salaire aux jeunes joueurs et ne voulait pas se retrouver dans le jeu d’attente dans lequel Ramos les avait mis. Ramos voulait deux ans. Le Real Madrid a répliqué avec un. Ramos n’a pas répondu et le club n’a pas persisté et a plutôt choisi de passer à autre chose. Au moment où Ramos a cédé, il était trop tard.

Certains fans soutiennent que certains cas doivent être traités en dehors du prisme commercial – qu’il doit y avoir une sorte d’empathie lorsqu’il s’agit de traiter des questions délicates comme Casillas, Ramos et Raul. Il y a un certain mérite à ce sentiment général. Mais le club a conservé Casillas pendant cinq ans après son apogée; et Raul sept ans après le sien. La plupart des légendes restent trop longtemps et font rarement partie du club et du joueur exactement au bon moment. Ces choses sont difficiles à jongler.

Je dirais que s’il y avait jamais deux joueurs qui méritaient le droit d’avoir un effet de levier maximal, ce serait le plus grand joueur de l’histoire du club, Ronaldo, et le plus grand défenseur de l’histoire du club, Ramos. Florentino Perez s’est toujours appuyé sur des principes, pas sur l’émotion. Une partie de son succès vient de sa capacité à tout regarder avec des chiffres plutôt qu’avec des sentiments. Mais cela a aussi ses dangers. Florentino a des forces et des faiblesses – cette dernière étant son sens cinglant des relations publiques et sa lutte pour lutter contre une vision sportive appropriée.

En théorie, il n’y a rien de mal à refuser de donner des contrats à long terme aux joueurs plus âgés. En réalité, c’est sain, pragmatique. Mais une partie du problème avec l’intégration d’humains dans un algorithme est qu’il ne tient pas compte des monstres comme Ramos et Ronaldo.

Mais il y a un autre côté de cette médaille : le joueur doit aussi faire un effort. Les deux parties ont joué dur. Du point de vue du club, ils ont dû supporter de jouer sans leur capitaine lors de deux des trois dernières sorties de la Ligue des champions. Ils ont vu Ramos parler de jouer aux Jeux olympiques – un kilométrage supplémentaire sur un corps vieillissant et blessé – avant de subir plusieurs blessures graves en passant sous le couteau. Il serait revenu la saison prochaine un peu plus lentement. Un contrat de 2 ans l’aurait amené à trente sept. Le club était bien dans son droit de dire à Ramos “signer pour un an, et si cela fonctionne, nous pouvons prolonger à nouveau”.

Les fans voulaient une tournée d’adieu à Ramos, un véritable hommage devant un stade bondé. C’était, à bien des égards, difficile à faire étant donné que ni le club ni le joueur ne savaient s’il serait un joueur du Real Madrid la saison prochaine, et personne n’avait prévu que le dernier match de Ramos sous un maillot blanc soit la défaite 2-0 contre Chelsea. à Stamford Bridge.

Ramos est toujours assez bon pour rester et être un partant du Real Madrid. Il est assez bon pour débuter dans n’importe quelle équipe, même à 35 ans. Avancer maintenant est également raisonnable. Les deux peuvent être vrais. Mais de nombreux fans ne sont pas contrariés par le moment de la séparation ; mais plutôt la façon dont cela s’est passé.

Lors de la conférence de presse de sortie d’aujourd’hui, Ramos débordait d’émotion. À un moment donné, il a déclaré: “Cela aurait été bien si le président était ici à mes côtés.” Ramos a répété à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas quitter le Real Madrid et qu’il ne savait pas que l’offre du Real Madrid avait expiré. C’était révélateur – même embarrassant. La déconnexion qui doit se produire entre le club et le joueur, et dans ce cas, son agent et frère Renee Ramos qui doit interpréter le contrat, que le détail d’une expiration a été manqué, est frappant.

Même si le Real Madrid voulait quitter Ramos et construire une équipe plus jeune – ce qu’il a le droit de faire – il y avait le sentiment qu’il n’avait aucun intérêt à faire remarquer à Ramos qu’il y avait une expiration du tout, mais plutôt, le glisser dans le contrat sans le signaler verbalement. Cela se lit comme une relation malsaine sans dialogues réguliers et sans confiance – une relation sans suivi ni communication.

Il y a un autre chapitre de cette triste histoire qui n’est pas encore arrivé : l’avenir de Raphael Varane n’a pas encore été réglé, et comme je l’ai signalé la semaine dernière, il n’a pas encore décidé ce qu’il fera, et se penche vers un éloignement de le club, par source. Les dominos de David Alaba s’étendent au-delà de Ramos. Alaba est entré, au même âge que Varane, et est immédiatement payé (beaucoup) plus. Varane veut se sentir valorisé, de la même manière que Ramos l’a fait.

Varane, comme tout autre vétéran à son apogée, examinera comment la situation de Ramos a été gérée. Les joueurs veulent-ils vraiment faire partie d’une organisation qui donne rarement un bon départ à leurs légendes ? C’est peut-être trop réfléchir. Le destin de Ramos n’est pas nouveau et les légendes ont rarement pris leur retraite au club, encore moins à leur apogée. Mais dans les années passées, le Real Madrid n’avait pas non plus de concurrence comme aujourd’hui. Partout en Europe, les clubs déploient leurs forces financières et le « prestige » ne vous mènera pas plus loin pour attirer les stars.

Le contre-pied à cela est, bien sûr, que de nombreux clubs qui fléchissent leur argent ne sont pas non plus dirigés avec une vision sportive compétente; l’herbe n’est pas toujours plus verte pour les joueurs de l’autre côté et, aussi naïf que cela puisse paraître, le temps guérit toutes les blessures. Tous ceux qui sont partis sans ménagement, y compris Raul, Casillas et Di Stefano, sont revenus au club à un certain titre. Ramos le fera aussi. Les gens demandent souvent : « Comment Florentino s’en remettra-t-il un jour ? Cette question est devenue la plus brûlante lors de la débâcle de la Super League. Florentino a déclenché l’exode de Vicente del Bosque, Fernando Morientes et Fernando Hierro en une seule fois. Il a vendu Fernando Redondo et provoqué des émeutes dans les rues de Madrid. Il remplace Claude Makelele par David Beckham. Il est intervenu dans toutes les décisions sportives de son premier mandat. Il n’a pas été perturbé par le chaos de la Super League. Ce n’est pas un homme qui a besoin de se remettre de quoi que ce soit – il est déjà en paix avec les décisions qu’il prend.

Florentino construit également les escouades qu’il dissout. Il a signé un adolescent Sergio Ramos pour ce qui était alors un montant record pour un défenseur espagnol. Mais il est étrangement détaché du lien émotionnel qu’il établira avec les joueurs, et c’est en partie pourquoi il a si bien réussi financièrement. (En passant, je suis intrigué de voir comment sera la fin pour son fils le plus précieux, Karim Benzema.)

La grande préoccupation du Real Madrid maintenant est qu’au fil des ans, ils ne perdent pas que des légendes. “Legend” est presque un mauvais service pour ces joueurs. Ils sont plus. Ronaldo et Ramos étaient des personnages et des leaders. Marcelo, bien que toujours là, sera bientôt parti aussi, et il est taillé dans un tissu similaire. Ramos, de l’avis de tous, était celui qui pouvait garder la tête de tout le monde sous contrôle. Il a tiré les jeunes sur terre et a élevé leur confiance sur le terrain.

Les transitions passées au club n’ont pas été jolies. Lorsque Redondo a été vendue, une couche de peinture a été décollée. Quand Hierro est parti en 2003, même si le quitter était la bonne chose à faire, aussi peu aimable soit-il, le club n’a pas trouvé de leader vocal dans la ligne de fond jusqu’à ce que Pepe soit signé. Ramos a pris plus tard le manteau. Certes, cette équipe actuelle est légèrement mieux construite que celle de 2004. Le Real Madrid accumule de jeunes joueurs depuis des années, mais je ne suis pas sûr qu’aucun d’entre eux ne devienne un leader alpha. Ces traits sont généralement visibles, même latents, chez les jeunes joueurs. Raul l’a eu à l’âge de 17 ans. Ramos a eu quelque chose en 2006. Peut-être qu’Odegaard va monter. Varane pourrait devenir le successeur spirituel maintenant. Tout cela pour dire : perdre Varane maintenant serait dévastateur.

Et c’est là que la décision de laisser Ramos marcher serait soulignée comme une erreur suprême. Perdre Ramos et Varane, les deux piliers emblématiques de la dynastie, reviendrait à arracher l’approvisionnement en oxygène de l’équipe. Si le club n’avait aucune garantie que Varane resterait, ils auraient pu sécuriser Ramos en ignorant l’expiration. Il y aura toujours une solution, une solution de contournement, à une échéance dans le contrat si le désir est là. Cela aurait pu être évité, ou du moins retardé, pour voir ce que Varane ferait.

Bien sûr, le club pourrait simplement forcer Varane à rester contre son gré, comme l’Inter Milan l’a fait avec Lothar Matthaus en 1991 lorsque l’Allemand a voulu signer pour le Real Madrid. Le club voudra cependant éviter de perdre Varane gratuitement l’été prochain, et s’il part, ils voudront l’argent pour signer son remplaçant cet été. Jules Kounde et Pau Torres ne deviennent pas des agents libres avant 2024. Ils seront tous les deux sur le radar immédiatement si Varane est vendu. (Des pourparlers exploratoires ont eu lieu avec les deux, par source. Un départ de Varane intensifierait les pourparlers.)

(Je ne parierais pas non plus contre l’idée que le club s’accroche à Varane cet été bien qu’il ne soit pas complètement heureux, puis lui paie ce qu’il veut la saison prochaine dans un contrat plus souhaité, en espérant que Varane sera cajolé et vendu sur l’idée d’être le leader d’une nouvelle ère.)

Il convient de noter que le chemin emprunté au-delà de ce point sera difficile sans Sergio Ramos. Je suis allé sur plusieurs monologues sur sa grandeur sur le podcast de gestion d’urgence de Madrid (nous l’avons tous fait à tour de rôle). Il n’y aura plus jamais quelque chose comme lui de notre vivant. C’était un extraterrestre, une race différente. Il était à lui seul responsable de la plus grande nuit de notre vie à Lisbonne. Cela ne sera jamais remplacé, jamais. Il a joué aux côtés de Zidane et Roberto Carlos, et est resté pour jouer avec Antonio Blanco et Vinicius Jr. On a l’impression qu’un frère a quitté la maison. Il n’a pas encore complètement digéré ce qui s’est passé au cours des dernières 48 heures.

La marge d’erreur sans lui est désormais mince. Le club ne pourra pas le remplacer, mais ils doivent faire de leur mieux d’un point de vue sportif pour reconstituer ce qu’il a apporté à la table. Alaba en tant que joueur de balle de ce rôle d’arrière central gauche est prometteur – mais il n’aura pas le commandement de la zone que Ramos avait.

Je ne suis pas encore prêt à jeter l’éponge à Varane, mais tel est l’état des choses que mes doigts seraient prêts à taper l’hommage à Varane cet été. Ce serait dévastateur pour le club et ses fans. Je dirai : j’aimerais qu’un podcast ou un article d’urgence parle d’une arrivée plutôt que d’un départ. Cela ne s’est pas produit souvent au cours des trois dernières années, et étant donné le désir de Carlo Ancelotti de réduire la liste, je ne suis pas sûr que cela se produise de sitôt, sauf surprise majeure.