Pourquoi le départ potentiel de Will Hughes n’endommagera pas les espoirs de survie de Watford

Watford a déjà signé Peter Etebo, Juraj Kucka, Imran Louza et Ozan Tufan en tant que renforts de milieu de terrain pour cette fenêtre de transfert. Avec les scénarios de contrat entourant Will Hughes et Nathaniel Chalobah incertains, une telle affaire était nécessaire pour s’assurer que les Hornets ne soient pas faibles au centre du parc pour leur retour au football de haut niveau. Et maintenant, avec un départ de Hughes qui se rapproche, les Hornets seront-ils capables de se débrouiller sans lui ?

Le départ potentiel de Hughes ne nuira-t-il pas aux chances de survie des frelons

Ce que Watford manquerait

Dans la campagne de promotion des Hornets, une fois que Xisco Munoz a pris les commandes après le retour de blessure de Hughes, l’ancien prodige du comté de Derby s’est aligné dans le rôle défensif du milieu de terrain numéro six. Sa constance et sa classe ont été le fer de lance de la promotion des Hornets, ce qui a permis à l’Anglais de devenir l’un des leaders du club. Watford a nettement mieux performé chaque fois qu’il était sur le terrain.

La facilité avec laquelle il a joué devant la ligne de fond pour aider à défendre solidement et à fournir un conduit efficace des phases de jeu défensives aux phases d’attaque, est quelque chose que toute personne jouant ce rôle dans le système 4-1-4-1 actuel de Xisco doit fournir. . Même si Xisco changeait de tactique, la polyvalence de Hughes signifie qu’il aurait toujours pu s’épanouir dans un rôle de milieu de terrain différent.

Les remplaçants

Plus tôt dans cette fenêtre de transfert, Watford a signé Etebo en prêt de Stoke City et s’est assuré définitivement les services de Louza de Nantes. Les deux sont aptes à jouer le rôle que Hughes a joué la saison dernière, Etebo étant l’homme à prendre le relais jusqu’à présent. Et, à vrai dire, Etebo a probablement aussi bien performé que Hughes l’aurait fait si l’impasse du contrat n’existait pas. Particulièrement illustré lors de la victoire du club contre Aston Villa lors de la première journée, le milieu de terrain des Super Eagles a une énorme capacité de port de balle et un sens défensif.

Louza, bien que n’ayant joué que 45 des 180 premières minutes de Premier League du club cette saison et en tant que milieu de terrain plus avancé, est également bien adapté pour jouer le rôle de profondeur si nécessaire. Et, comme Hughes, Louza est gaucher et très polyvalent. C’est peut-être son arrivée – compte tenu de sa ressemblance avec Hughes – qui a conduit le joueur de 26 ans et son agent à demander un départ.

Les Hornets ont récemment obtenu les services de Tufan de Fenerbahce. Le talentueux joueur de 26 ans est solide sur le plan défensif, mais en prime, il est également extrêmement créatif et a le sens du but, marquant six fois au cours de chacune des deux dernières saisons, en plus de fournir 13 passes décisives au cours de cette période.

Les routes pour Will Hughes

Avec Crystal Palace et Burnley en lice pour la signature de Hughes, ce n’est qu’une question de temps avant que les Hornets justifient son départ. Après tout, s’ils ne le vendent pas maintenant, ils devront continuer à payer son salaire actuel avant de le perdre pour rien l’été prochain. Compte tenu des nouveaux milieux de terrain arrivant à Watford, il est peu probable qu’il y ait un espace pour l’inclure même dans la liste de 25 joueurs.

Toute équipe dans la position de Watford aimerait avoir un joueur comme Hughes dans son équipe. Heureusement pour eux, après de nombreuses opérations de transfert astucieuses, les joueurs Hughes-esque ne manquent pas à Vicarage Road. Peut-être que les bénéfices de son transfert pourraient être utilisés pour un remplacement encore plus direct (ou même une mise à niveau), comme Okay Yokuslu, une fois lié.

