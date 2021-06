Pourquoi le département américain de la Défense finançait-il la recherche sur les armes biologiques à Wuhan ? – RedState ⋆ 10z viral

Vendredi soir, la publication britannique DailyMail a rapporté que le ministère de la Défense des États-Unis avait fourni 39 millions de dollars de subventions à «EcoHealth Alliance» dans le cadre du financement de subventions agrégé reçu par EcoHealth Alliance pour mener divers types de recherche sur les virus «de gain de fonction» – un type de recherche dans laquelle les scientifiques conçoivent des virus pour les rendre plus transmissibles ou mortels et qui peuvent être utilisés pour créer des armes biologiques.

EcoHealth Alliance a utilisé une grande partie de son financement pour soutenir des projets de recherche sur le sujet à l’Institut de virologie de Wuhan, dirigé par l’expert chinois en « virus de la chauve-souris », le Dr Shi Zenglhi – la « Dame chauve-souris ».

Bien que le rapport du Daily Mail soit exhaustif, je pense qu’il est important de noter que RedState, dirigé par mon collègue Scott Hounsell, posait des questions sur le financement par le gouvernement américain de la recherche sur le gain de fonction au laboratoire de Wuhan en février.

De plus, le 11 mai – il y a trois semaines – Scott a rendu compte des réponses difficiles du Dr Fauci aux questions qui lui ont été posées par le sénateur Rand Paul pour savoir si le gouvernement américain, par l’intermédiaire du National Institute of Health (NIH), avait a fourni un financement au laboratoire de Wuhan qui avait été utilisé pour mener des recherches sur le « gain de fonction » impliquant des mutations virales telles que celle qui aurait probablement créé le virus SARS-CoV-2 qui a conduit à la pandémie de COVID-19. Le Dr Fauci a catégoriquement nié que le NIH ait financé une telle recherche.

Le NIH n’est pas le DOD, vous pourriez donc vous demander pourquoi ces références sont importantes.

Depuis cet article du 11 mai, Scott a écrit 16 autres articles sur le financement par le gouvernement américain de la recherche menée au laboratoire de Wuhan, les personnes impliquées, les efforts pour détourner les soupçons ou le blâme de la pandémie de COVID sur l’un des travaux effectués à Wuhan ou toute personne impliquée dans la conduite de la recherche.

Scott a écrit bon nombre de ses histoires en se basant sur des sources originales comme des documents de subvention et d’autres documents qu’il a obtenus de diverses sources. L’histoire du DailyMail aujourd’hui sert principalement à valider et à corroborer une grande partie de ce que Scott a déjà rapporté. Du DailyMail :

L’association caritative EcoHealth Alliance (EHA) a fait l’objet d’un examen minutieux après qu’il est apparu qu’elle utilisait des subventions fédérales pour financer la recherche sur les coronavirus à l’Institut de virologie de Wuhan en Chine.

L’histoire de Scott sur le témoignage du Dr Fauci le 13 mai comprenait un lien vers le site Web USASpending.gov montrant qu’EHA avait reçu une subvention directe de 3,7 millions de dollars du NIH.

Sur ce lien, vous pouvez faire défiler jusqu’à un tableau intitulé « Historique des subventions », vous voyez les transactions individuelles impliquant la distribution de fonds de subvention par le NIH à l’EHA. Il y a 9 décaissements, dont le plus récent a eu lieu le 13 juillet 2020. Il y a un autre menu déroulant intitulé “Sub Awards”, et si vous appuyez sur ce bouton, vous voyez sept distributions de subventions, dont cinq au Institut de virologie de Wuhan.

Mais le NIH n’est qu’un organisme gouvernemental qui fournit des subventions. La plus grande histoire se trouve en examinant la totalité des subventions qui ont été envoyées par l’USAID – y compris les fonds provenant du ministère de la Défense – via son programme « PREDICT ». Comme le note l’article du DailyMail, le total de toutes les subventions accordées à EcoHealth Alliance est de 123 millions de dollars, dont 39 millions de dollars provenant du Pentagone.

L’USAID est une agence indépendante du gouvernement fédéral qui fournit une aide étrangère et une aide au développement aux pays étrangers. Comme son nom l’indique, il existe dans le but de donner l’argent des contribuables américains à des intérêts étrangers. Le financement est censé favoriser les intérêts américains dans ces pays étrangers et est normalement destiné à résoudre les problèmes socio-économiques dans le monde en développement.

Le programme « PREDICT » est la clé pour comprendre le financement d’EcoHealth Alliance et ses travaux avec l’Institut de virologie de Wuhan. PREDICT est un programme de financement de la recherche lancé en 2009 en tant que système d’alerte précoce en cas de pandémie. Entre 2009 et 2019, PREDICT a financé la collecte de plus de 140 000 échantillons biologiques contenant jusqu’à 1 200 coronavirus susceptibles de provoquer des maladies humaines et des pandémies. Au cours de cette période, PREDICT a accordé 200 millions de dollars de subventions avant que le financement de la subvention ne soit épuisé et que le président Trump mette fin au programme. Sur ces 200 millions de dollars, 63 millions de dollars – près d’un tiers de tous les fonds de subvention PREDICT – sont allés à EcoHealth Alliance.

EcoHealth Alliance, comme Scott l’a rapporté en détail dans cet article du 26 mai, est dirigée par le Dr Peter Daszak. Pendant près d’une décennie, le Dr Daszak a mené des recherches sur les coronavirus avec le Wuhan Lab et le Dr Zhengli. Des articles de recherche publiés par les deux sur les coronavirus identifient le financement de la subvention comme provenant de l’USAID et de PREDICT. Mais cette attribution limitée n’a pas révélé que le financement distribué via PREDICT provenait, en partie, du ministère de la Défense – en particulier de la «Defense Threat Reduction Agency» du DOD.

Le directeur mondial de PREDICT était le Dr Jonna Mazit de l’Université de Californie à Davis.

Lorsque l’Organisation mondiale de la santé a mené une « enquête » sur les origines du virus SRAS-CoV-2, elle s’est tournée vers le Dr Daszak pour diriger l’effort. Il a déclaré que l’origine du virus était un transfert « zoonotique » – se produisant naturellement – ​​d’un animal à l’homme d’une manière inconnue.

Nous savons maintenant – sur la base des rapports de Scott – que le Dr Daszak était la force motrice de la lettre publiée dans le numéro du 7 mars 2020 de Lancet, l’une des principales revues médicales au monde, signée par 27 scientifiques du monde entier et déclarant les origines du virus SARS-CoV-2 comme naturelles et non le résultat d’une activité ayant lieu à l’Institut de virologie de Wuhan.

L’un des scientifiques qui ont signé cette lettre approuvant l’opinion selon laquelle le virus s’est développé de manière zoonotique était le Dr Jonna Mazit, directeur mondial de PREDICT, qui a dirigé le programme qui a dirigé l’argent de la recherche du ministère de la Défense vers EcoHealth Alliance et le Dr Daszak.

La DOD Defense Threat Reduction Agency est chargée de développer des tactiques et des stratégies pour contrer les armes de destruction massive, y compris les armes biologiques.

Conclusion : le Pentagone finançait, par l’intermédiaire de l’USAID, la recherche d’armes biologiques dans le cadre de sa responsabilité de développer des défenses contre les attaques d’armes biologiques – des traitements antiviraux et des vaccins. Pour développer des traitements et des vaccins pour les armes biologiques, vous devez d’abord développer de telles armes.

EcoHealth Alliance a reçu des fonds pour la recherche de l’USAID, de l’argent provenant d’une agence de recherche sur les armes biologiques du ministère de la Défense des États-Unis, et l’a dépensé à faire des recherches sur les armes biologiques avec un laboratoire d’armes biologiques géré par l’État en Chine.

Par conséquent, l’armée américaine finançait (peut-être involontairement) la recherche sur les armes biologiques dans un laboratoire militaire d’armes biologiques en Chine. Pendant des années.

L’information est là. Scott Hounsell et RedState viennent de battre le reste des médias.