Pourquoi le dernier homme debout a eu tant de mal à faire revenir Kaitlyn Dever pour la dernière saison

Heureusement, Last Man Standing n’est pas une série tellement sérialisée que les scénaristes n’ont pas pu trouver un moyen de créer un épisode centré sur Eve qui pourrait essentiellement s’intégrer n’importe où dans la saison où Kaitlyn Dever elle-même pourrait s’y intégrer. En effet, cela semblait être un choix parfaitement naturel que Eve traverse son voyage en tant que tante aussi profondément dans la saison 9, où ses tout-petits nièces ont développé des personnalités et sont plus faciles à accrocher, plutôt que d’essayer de convaincre les téléspectateurs qu’Eve deviendrait émotionnellement. attaché aux nouveau-nés / nourrissons qui hurlent. Je suis sûr que cela aurait fonctionné, du point de vue de l’histoire, mais les fans n’auraient pas pu voir Dever en mode déguisement, donc nous sommes mieux comme ça.