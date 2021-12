Pourquoi le dernier teaser de la succession nous inquiète pour Kendall

Nous espérons que ce n’est pas le « f – k off » ultime.

La finale de la saison de Succession aura lieu le 12 décembre et il semble que cela mettra fin au drame à enjeux élevés. Le teaser de l’épisode « All the Bells Say » nous fait craindre qu’il y ait un massacre des agneaux pour Kendall (Jérémy fort).

« Tout sera révélé », déclare Roman (Kieran culkin) à sa sœur Shiv (Sarah snook) qui se moque de ses remarques passives agressives. Aux yeux du spectateur, cela pourrait inquiéter les fans.

Dans le bref teaser, les membres de la famille Roy font des entrées spectaculaires, à l’exception du mouton noir ultime de la famille. Kendall, êtes-vous en train de nous faire oublier ou est-ce une scène de sortie légitime dans l’un des drames les plus populaires de l’histoire de HBO ?

La dernière fois que nous avons vu le groupe, ils étaient réunis lors du mariage familial de luxe de leur mère en Italie. Mais, nous savons tous que les mariages ne sont pas vraiment les affaires les plus heureuses pour Kendall, qui a tué le serveur du traiteur au mariage de Shiv – comme Logan (Brian Cox) lui rappelle méchamment. Parlez d’appeler la bouilloire noire.