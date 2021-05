Pourquoi le dernier vilain twist de Superman et Lois a été “ submergé ” par l’acteur Wolé Parks

Spoilers à venir pour la saison 1, épisode 7 de Superman et Lois, “Homme d’acier.”

Le dernier épisode de Superman & Lois de The CW comprenait une révélation majeure. Alors que l’on soupçonnait que le personnage de Wolé Parks était Lex Luthor d’une autre Terre, il s’agit en fait de John Henry Irons, un personnage de DC Comics qui se bat sous le nom de Steel. Compte tenu de la vérité, il semble que le titre de l’épisode à lui seul était destiné à décourager les fans, car «Man of Steel» est un autre surnom de Superman. Représenter un personnage emblématique peut être accablant, surtout si vous voulez bien faire les choses, et Parks partage ce qu’il pense de la chance de jouer à John Henry Irons.