Pourquoi le deuxième trimestre pourrait être encore meilleur

Il y a eu beaucoup de volatilité sur le marché ces derniers temps.

Source: Shutterstock

Vendredi dernier, le Dow Jones a chuté, puis a augmenté lundi, puis a chuté mardi, puis a augmenté mercredi.

Alors que les récentes fluctuations pourraient amener certains investisseurs à chercher leurs antiacides, laissez-moi vous rassurer – tout va bien.

Commençons par les gains.

Avec plus de 75% des S&P 500 Selon FactSet, 87% des entreprises ont jusqu’à présent dépassé les attentes de bénéfices du consensus, avec une surprise moyenne de 23%.

Mes amis, je suis dans ce secteur depuis des décennies et je ne pense pas pouvoir me souvenir d’une saison de résultats aussi forte. C’est absolument magnifique.

Maintenant, il y a définitivement l’inflation qui se prépare et cela inquiète beaucoup d’investisseurs. Les prix du bois, par exemple, ont augmenté de 67 p. 100 cette année, et ils sont de 340 p. 100 plus élevés qu’il y a un an. La hausse des prix ajoute environ 35 000 $ au coût de la maison moyenne nouvellement construite aux États-Unis, selon la National Association of Home Builders.

Ou prenez le cobalt, l’élément qui a une variété d’utilisations industrielles, y compris sous forme d’oxyde dans les cathodes des batteries lithium-ion – le type de batteries utilisées dans les véhicules électriques haut de gamme. Les prix du métal ont grimpé de 40% au premier trimestre.

On craint beaucoup que nous ne puissions pas produire autant que nous le souhaitons à cause de toutes ces graves pénuries d’approvisionnement. Mais cela est dû à la demande croissante aux États-Unis et à l’étranger.

L’Organisation mondiale du commerce s’attend à ce que les exportations nord-américaines de marchandises augmentent de 7,7% cette année, après avoir chuté de plus de 8% en 2020. Pendant ce temps, les importations chinoises en provenance des États-Unis ont établi un nouveau record au premier trimestre, en particulier les produits destinés au secteur de la construction.

Maintenant, traditionnellement, les actions sont une excellente couverture contre l’inflation, car si nous avons de l’inflation, les bénéfices augmentent encore plus. Il est certain que placer votre argent en banque ne vous protège pas de l’inflation. C’est pourquoi je pense que la bourse reste le meilleur jeu de la ville.

Mais voici la statistique la plus choquante que j’ai vue ces derniers temps, et elle vient de la Fed d’Atlanta. L’estimation du PIBNow de l’organisation pour la croissance au deuxième trimestre est passée à 13,6% mardi, contre 10,4% vendredi dernier.

En d’autres termes, la Fed d’Atlanta s’attend à ce que la croissance économique continue de s’accélérer au deuxième trimestre et non de ralentir.

Donc, on dirait que je suis corrigé. J’avais prédit que la croissance des bénéfices atteindrait un sommet au premier trimestre de cette année. Mais maintenant, il semble que cela se produira au deuxième trimestre!

Je pense qu’il est temps de réaliser que nous n’aurons peut-être jamais un environnement de vente d’annonces de bénéfices comme celui-ci. Tout ce que je peux vous dire, c’est que c’est aussi bon que jamais.

Donc, vous ne devriez pas laisser les girations quotidiennes du marché vous distraire, surtout lorsque vous êtes investi dans actions fondamentalement supérieures – comme mon Club de croissance Platine les abonnés sont.

Exemple: mes actions révolutionnaires devraient afficher une croissance annuelle moyenne des ventes de 176,4% et une croissance annuelle moyenne des bénéfices de 758,2%. Bien que certaines grandes actions phares aient émis des indications plus prudentes, mes actions de rupture ne montrent aucun signe de ralentissement.

En outre, la communauté des analystes a révisé son estimation de bénéfices consensuelle en hausse de 7,3% au cours du mois dernier, ce qui indique une accélération de la croissance des bénéfices et d’autres surprises importantes à venir.

Compte tenu de la vigueur des actions à petite capitalisation, j’ajoute deux nouvelles actions intéressantes à ma liste d’achat d’actions révolutionnaires, que je publierai dans le numéro mensuel de mai des actions révolutionnaires de demain. L’un a affiché une surprise à deux chiffres au cours du dernier trimestre, tandis que les analystes s’attendent à ce que l’autre affiche une croissance des bénéfices à trois chiffres et une croissance des ventes à deux chiffres au premier trimestre. Je présente tous les détails sur ces stocks dans le numéro.

Maintenant, je pense toujours que le marché boursier global se rétrécira dans les semaines à venir à l’approche des mois d’été cahoteux. Heureusement, mon Portfolio Grader mesure la pression d’achat et la volatilité sous-jacentes d’une action donnée. Tout comme cela peut m’aider à acheter une action au potentiel explosif, cela me permet également d’indiquer aux abonnés quand vendre si la pression d’achat diminue et que les actions deviennent trop volatiles.

Profiter de la Crème de la Crème

L’essentiel est que les environnements économiques et de bénéfices actuels sont aussi bons que possible, je prévois donc une forte appréciation continue au moins jusqu’en juillet.

Et je suis heureux de dire que mon Club de croissance Platine les abonnés sont parfaitement positionnés pour profiter de ces tendances et bien plus encore.

Remarque: L’Editeur déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’Editeur, directement ou indirectement, détient les titres suivants qui font l’objet du commentaire, de l’analyse, des opinions, des conseils ou des recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans , l’essai présenté ci-dessous:

