Pourquoi le diamant jaune de Beyoncé dans la campagne Tiffany est si spécial

Parmi les détails qui ressortent le plus de la campagne, c’est que Beyoncé et Jay-Z posent devant un Jean-Michel Basquiat. C’est une peinture datant de 1982 et a la couleur bleu Tiffany le rendu. L’œuvre s’appelle Equals Pi et faisait partie d’une collection privée qui jamais été montré au public jusqu’à la révélation de ces images.

Parmi les bijoux que porte Jay-Z se trouve le fermoir Apollo en platine, or jaune et diamants, ainsi qu’une des nouvelles bagues de fiançailles pour hommes de Tiffany. Jusqu’à la sortie de la vidéo de “Moon River”, nous verrons plus de la campagne Carter.