Pourquoi le directeur de la notice rouge de Netflix se sent très chanceux d’avoir signé avec Ryan Reynolds, Gal Gadot et The Rock

Ceux-ci ont certainement ce facteur « ça », c’est pourquoi ils ont eu tant de succès à Hollywood. Parmi ces trois, Ryan Reynolds a récemment honoré l’écran avec Free Guy, l’un des rares films à gros budget à avoir marqué une sortie en salles exclusive cette année, bien que Dwayne Johnson ne l’ait précédé que de quelques semaines avec Jungle Cruise, qui a joué dans les deux cinémas et sur Disney+ Premier Access. Pendant ce temps, Gal Gadot a été vue pour la dernière fois en train de jouer Diana of Themyscira dans Wonder Woman 1984 et Justice League de Zack Snyder. Maintenant, ces trois acteurs ont été réunis pour Red Notice, c’est-à-dire ce qui pourrait devenir le plus grand film d’action de Netflix à ce jour.