Pourquoi le directeur général des Braves Alex Anthopoulos a raté la victoire de l’équipe aux World Series

Les Braves d’Atlanta ont remporté la Série mondiale 2021 en battant les Astros de Houston 7-0 lors du sixième match de la série. La seule chose négative à propos des Braves qui ont remporté leur premier championnat du monde depuis 1995, c’est qu’ils ont dû le faire sans leur directeur général Alex Anthopoulos. L’homme de 44 ans a déclaré à Buster Olney d’ESPN qu’il ne pouvait pas assister au match de la série car il avait été testé positif pour COVID-19 le week-end dernier.

« Je voulais garder le silence pour ne pas risquer que je sois une distraction avant la fin de la série », a déclaré Anthopoulos à Olney par SMS. « Je vais très bien. J’ai regardé avec toute la famille à la maison. Très heureux. » Selon Sportsnet, Anthopoulos a déclaré qu’il n’était pas malade et qu’il était complètement vacciné.

Anthopoulos est une grande raison pour laquelle les Braves sont champions du monde. Il a remplacé quatre voltigeurs et un lanceur de relève avant la date limite des échanges, et les mouvements ont fait passer l’équipe de moins de 0,500 à l’équipe n ° 1 dans tout le baseball. Il est le directeur général des Braves depuis 2017, et ils ont atteint les séries éliminatoires au cours des quatre dernières saisons. Sur Sportsnet, Anthopoulos a parlé de ses débuts en MLB.

« Il ne fait aucun doute que le voyage a été incroyablement long », a déclaré Anthopoulos à Jeff Blair et Kevin Barker sur Sportsnet 590 mercredi. « J’avais 23 ans quand j’ai commencé. J’avais eu un avant-goût d’un « vrai travail » en travaillant dans l’entreprise de chauffage et de ventilation de mon père. Il était ingénieur, il est allé à McGill à Montréal. Je n’en ai fait aucun. de ces choses. Il l’a apprécié et je l’ai détesté. Je l’ai essayé pendant deux ans – j’ai pris des cours du soir et j’ai essayé de me faire apprécier, et ce n’était pas mon truc. Et puis une fois que j’ai eu un avant-goût de aller travailler tous les jours et ne pas aimer ce que vous faites, j’étais tellement déterminé à trouver quelque chose que j’aimais. »

Les Braves ont maintenant remporté quatre World Series dans leur histoire, et deux d’entre eux sont venus à Atlanta. L’équipe organisera un défilé qui commencera au centre-ville d’Atlanta et se terminera au stade des Braves, Truist Park, situé dans le comté de Cobb, en Géorgie.