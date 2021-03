Pourquoi le discours d’acceptation de Harry Styles s’est-il écoulé

Sa première victoire, écourtée! Styles Harry a remporté son premier Grammy Award le dimanche 14 mars pour la meilleure performance pop solo pour «Watermelon Sugar», mais en acceptant le trophée dans une veste en tweed jaune et un boa violet, il a été expulsé.

«C’était la première chanson que nous avons écrite après la sortie de mon premier album, lors d’une journée de congé à Nashville», a déclaré Styles, 27 ans, avant de remercier son équipe. «Je suis très reconnaissant d’être ici, merci.»

L’auteur-compositeur a ensuite été expulsé aux États-Unis. Heureusement, il n’a pas été censuré dans le monde entier et sa citation a ensuite été révélée par les fans via Twitter.

«Toutes ces chansons sont énormes, alors merci beaucoup», a poursuivi l’ancien chanteur de One Direction. « Je me sens très honoré d’être parmi vous tous. »

Le chanteur de «Sign of the Times», qui a ouvert la 63e cérémonie annuelle au Staples Center de Los Angeles avec une performance de «Watermelon Sugar», a devancé Justin Bieber, Chat Doja, Billie Eilish, Dua Lipa et Taylor Swift dans la catégorie.

La chanteuse de «Cardigan», 31 ans, a été montrée debout et applaudissant pour son ex-petit ami après avoir été annoncé comme gagnant. Les deux artistes datent de fin 2012 à début 2013.

Swift sort avec Joe Alwyn depuis 2017, alors que Styles a récemment évolué avec Olivia Wilde, qu’il a rencontré lors du tournage de leur prochain film, Ne t’inquiète pas chérie.

« Fait peu connu: la plupart des acteurs masculins ne veulent pas jouer de second rôle dans des films dirigés par des femmes », a écrit Wilde, 36 ans, qui est à la fois star et réalisateur du film, via Instagram en février. «L’industrie les a amenés à croire que cela réduisait leur pouvoir (c’est-à-dire leur valeur financière) d’accepter ces rôles, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles il est si difficile d’obtenir du financement pour des films axés sur des histoires féminines. Pas de blague, il est difficile de trouver des acteurs qui reconnaissent pourquoi cela pourrait valoir la peine de permettre à une femme de tenir la vedette.

Elle a poursuivi: «Entrez: @harrystyles, notre ‘Jack’. Non seulement il a savouré l’opportunité de permettre au brillant @florencepugh de tenir le devant de la scène en tant que notre « Alice », mais il a imprégné chaque scène d’un sens nuancé d’humanité. Il n’a pas eu à rejoindre notre cirque, mais il a sauté à bord avec humilité et grâce, et nous a époustouflés chaque jour par son talent, sa chaleur et sa capacité à reculer. 👊 #dontworrydarling. «

