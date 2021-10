Pourquoi le duo américano-chinois est la relation bilatérale la plus importante et la plus périlleuse de l’histoire

Les États-Unis et la Chine représentent la relation bilatérale la plus importante – et potentiellement la plus périlleuse – de l’histoire de l’humanité. Compte tenu de cette réalité, aucune des deux parties ne gère ses tensions croissantes avec des compétences adéquates ou une stratégie durable.

C’est ainsi que Stephen Heintz du Rockefeller Brothers Fund l’a exprimé lors d’une conversation avec moi il y a quelques jours. C’est aussi le sous-texte des conversations que j’ai eues avec des dirigeants mondiaux en visite à Washington, DC cette semaine pour les réunions du FMI et de la Banque mondiale.

Les relations américano-soviétiques ont défini la guerre froide, les deux parties mettant en place une capacité nucléaire sans précédent pour se dévaster, et bien plus encore. Avant cela, la relation anglo-américaine était décisive, de l’intense compétition américano-britannique au 19ème siècle à une alliance qui a empêché la victoire fasciste pendant la Seconde Guerre mondiale au 20ème siècle.

Pourtant, l’argument de Heintz est convaincant que les relations américano-chinoises ont une signification historique unique, basée sur leur nature multidimensionnelle qui touche à peu près tous les aspects des affaires mondiales maintenant et dans un avenir prévisible.

C’est vrai que vous soyez préoccupé par la guerre mondiale, l’économie mondiale, le changement climatique, les droits de l’homme, la lutte entre démocratie et autoritarisme, l’avenir de l’espace ou la course accélérée vers les sommets de la technologie. Jamais autant dans le monde ne s’est autant reposé sur la capacité de deux pays à gérer leur relation dans un éventail vertigineux de domaines.

L’exactitude des données relatives à l’économie chinoise, qui a été pendant de nombreuses années le principal moteur de la croissance mondiale, a occupé le devant de la scène lors des réunions du FMI et de la Banque mondiale de cette semaine. La controverse portait sur des allégations selon lesquelles la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, aurait demandé à ses collègues, lorsqu’elle était haut fonctionnaire de la Banque mondiale, de trouver un moyen de renforcer la position de la Chine dans son rapport phare Doing Business 2018.

Georgieva a nié tout acte répréhensible. Le conseil d’administration du FMI, qui s’est réuni huit fois pour examiner son sort, a conclu que son examen des allégations « n’a pas démontré de manière concluante que le directeur général a joué un rôle inapproprié ». Le conseil d’administration a réaffirmé sa confiance dans le leadership de Georgieva, mais la controverse devrait se poursuivre.

Le sous-texte est que tout leader d’institution internationale doit gérer la réalité que la Chine agira de plus en plus pour influencer, diriger ou remplacer les organismes multilatéraux les plus importants du monde, dans ce cas, le prêteur mondial en dernier ressort.

Pendant ce temps, les hauts responsables du gouvernement à Washington cette semaine, représentant les économies les plus importantes du monde, avaient de nombreuses autres raisons de s’inquiéter : une crise énergétique en cours, une inflation croissante, un ralentissement de la croissance et des préoccupations climatiques croissantes avant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021, ou La COP26, qui débute le 31 octobre à Glasgow, en Écosse.

Un haut responsable de l’un des plus importants alliés des États-Unis, parlant anonymement, a déclaré que tout cela était devenu plus difficile à gérer en raison de la volatilité croissante des relations américano-chinoises, générée à la fois par leurs différences et leurs réalités nationales.

La Chine s’oriente vers une direction plus autoritaire chez elle et vers des politiques plus conflictuelles à l’étranger alors qu’elle déploie ses muscles régionaux et mondiaux. Au milieu de la politique américaine désordonnée et polarisante, suite à un retrait afghan mal exécuté et au manque de clarté sur la stratégie américaine envers Pékin, les partenaires s’interrogent sur l’engagement, la compétence et la capacité des États-Unis pour une cause commune mondiale.

Le haut responsable allié a déclaré que le plus grand risque économique à moyen et à long terme de son pays était que les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine se transforment en un conflit qui engloutit son pays. « Peu d’entre nous peuvent se permettre de prendre une décision entre les États-Unis et la Chine », a-t-il déclaré. « Alors, s’il vous plaît, ne nous demandez pas de le faire. »

Ce n’est pas que les alliés de l’Amérique soient naïfs quant à la malheureuse voie que le président Xi Jinping est en train de donner à son pays. C’est juste qu’un grand nombre d’entre eux ont la Chine comme partenaire commercial numéro un – y compris l’Union européenne dans son ensemble, l’Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. La Chine a représenté près de 30% de la croissance mondiale entre 2013 et 2018, le double de celle des États-Unis

Une grande partie de l’analyse la plus récente concernant la Chine a tourné autour de deux problèmes immédiats : les signes croissants de la fragilité économique de la Chine, après des décennies de croissance à deux chiffres, et l’augmentation des coups de sabre et des menaces concernant Taïwan,

Les deux pourraient être liés.

Un nombre croissant d’analystes soutiennent que ce pourraient être les faiblesses chinoises plutôt que ses forces qui posent les plus grands dangers. La logique veut que le président Xi, si ses difficultés économiques s’aggravent, pourrait choisir d’attiser le nationalisme en intensifiant les confrontations avec les États-Unis, Taïwan étant la cible la plus tentante. La source la plus immédiate de préoccupation économique, à part les nouvelles pénuries d’électricité, a été l’effondrement du géant immobilier chinois Evergrande au milieu des paiements d’obligations manqués et sous le poids de 300 milliards de dollars de prêts.

« Si les décideurs politiques chinois parviennent à faire pivoter leur économie pour qu’elle devienne plus productive et dynamique, le risque pour Washington est réel », écrit Michael Schuman, un nouveau membre de l’Atlantic Council. « Si, cependant, il s’avère que la Chine ressemble davantage à Evergrande – une histoire de croissance brillante avec un noyau pourri – alors les ambitions de Pékin s’effondreront, un peu comme celles de la société immobilière. »

Bonny Lin et David Sacks soutiennent cette semaine dans Foreign Affairs que « le comportement de plus en plus agressif de la Chine » envers Taïwan « rend plus probable une urgence à travers le détroit. Mais le risque d’une crise découle moins de la possibilité d’une invasion chinoise immédiate que d’un accident. ou une erreur de calcul qui devient mortelle – une collision en vol entre des jets chinois et taïwanais. »

Tout cela a l’impression du début périlleux d’une ère incertaine qui manque de règles établies ou de modèles de comportement. Les États-Unis ne sont pas habitués à de telles remises en question de leur rôle et la Chine n’est pas habituée à gérer les tensions mondiales.

Il convient de rappeler que la relation américano-soviétique était probablement la plus dangereuse de 1945 à 1962. Au cours des 17 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les deux parties ont traversé une série de crises, culminant avec la crise des missiles cubains en 1962, avant que la relation n’évolue vers des contours plus prévisibles.

Deux hauts responsables de l’administration Biden, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et le principal coordinateur pour l’Asie, Kurt Campbell, ont exposé de manière impressionnante leur réflexion en 2019 dans Affaires étrangères sur la manière de naviguer dans les relations américano-chinoises.

C’était avant qu’ils ne sachent qu’ils s’approprieraient le défi à l’intérieur de la Maison Blanche. Ils travaillent maintenant à un sommet virtuel américano-chinois avant la fin de l’année, et les deux parties ont progressé vers des pourparlers de travail sur plusieurs questions clés.

Sous le titre Compétition sans catastrophe, Sullivan et Campbell ont écrit en 2019, « Le point de départ de la bonne approche américaine doit être l’humilité quant à la capacité des décisions prises à Washington à déterminer la direction des développements à long terme à Pékin… (les États-Unis) devrait chercher à atteindre non pas un état final définitif semblable à la conclusion ultime de la guerre froide, mais un état stable de coexistence lucide dans des conditions favorables aux intérêts et aux valeurs des États-Unis. »

Qu’ils réussissent façonnera l’avenir mondial.