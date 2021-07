Pourquoi le e-commerce reste une priorité pour Fasthosts

Au cours des dernières années, le commerce électronique est devenu une partie importante de l’industrie mondiale de la vente au détail, cette présence étant encore renforcée pendant la pandémie.

Alors que l’adoption d’Internet continue d’augmenter, le nombre d’acheteurs numériques augmente également d’année en année, car un écosystème plus orienté vers le numérique signifie que les consommateurs comptent davantage sur les magasins en ligne que sur les magasins physiques.

De plus en plus de détaillants se concentrent sur leurs sites Web de commerce électronique alors que la demande continue de monter en flèche dans de nombreux secteurs à travers le monde. Un mois après que Fasthosts a lancé son créateur de site Web de commerce électronique, TechRadar Pro s’est entretenu avec son PDG Simon Yeoman pour discuter des changements cruciaux qui se sont produits pour aider à pousser sa création.

Pourquoi était-il maintenant temps de lancer une plate-forme de création de site Web de commerce électronique ?

Au cours de la dernière année, il y a eu un grand abandon de la rue principale. La vente au détail en ligne est maintenant plus grande que jamais. 2021 a établi de nouveaux records au Royaume-Uni, avec une croissance des ventes en ligne de 74% d’une année sur l’autre en janvier 2021. C’était donc le moment idéal pour fournir aux clients une nouvelle solution de commerce électronique.

Notre nouvelle solution permet aux petites entreprises de s’installer en ligne plus facilement que jamais. Le nouveau constructeur de sites Web de commerce électronique est axé sur la simplicité avec des fonctionnalités intuitives et des conceptions par glisser-déposer. Il a été créé pour permettre à une entreprise de toute taille de prospérer en ligne, rapidement et facilement et, surtout, sans gros prix.

Qu’attend l’entreprise du secteur des constructeurs de sites Web ?

Chez Fasthosts, nous pensons que le secteur de la création de sites Web ne fera que continuer à se diriger vers un modèle de bricolage, où les clients rechercheront de plus en plus des outils de création de sites Web qui facilitent autant que possible l’établissement de leur présence en ligne.

En tant que tels, nous nous attendons à ce que les fonctionnalités telles que les conceptions par glisser-déposer ou les assistants de configuration continuent de gagner en popularité.

Quelle est la chose à propos de Fasthosts que vos clients ne savent peut-être pas ?

En 1999, Fasthosts est né d’un projet scolaire. Bien que nous ayons quitté ces racines maintenant, il est toujours agréable de penser que notre entreprise est potentiellement l’un des projets de niveau A les plus réussis de tous les temps.

Quels éléments clés vous ont marqué dans la construction de la marque Fasthosts ?

Notre marque est construite autour de la fiabilité et de la loyauté. Il traverse tout ce que nous faisons et c’est pourquoi nous continuons à offrir une assistance en ligne et par téléphone 24h/24 et 7j/7 à nos clients.

Nous nous engageons à aider nos clients dans la mesure de nos moyens, c’est pourquoi nous commençons à introduire davantage de services supplémentaires dans nos produits pour aider nos clients à mieux concevoir et gérer leur présence sur le Web.

Sur quoi d’autre Fasthosts travaille-t-il pour ses clients ?

Nous avons actuellement quelques nouveaux produits passionnants qui viennent de sortir ou qui sont en préparation cette année. Nos derniers packages d’hébergement WordPress, par exemple, permettent aux utilisateurs de créer un site WordPress de qualité en quelques minutes avec le nouveau WPAssistant.

Autour de l’entreprise, nous avons même demandé à nos enfants de tester le produit pour montrer à quel point il est facile de s’installer en ligne.

Nous avons veillé à ce que la facilité d’installation ne s’accompagne d’aucun compromis sur les performances. En fait, les améliorations permettent aux sites Web de se charger plus rapidement que jamais, en seulement 0,3 seconde en moyenne, ce qui, selon les données de référence, est beaucoup plus rapide que ce à quoi vous pourriez vous attendre avec des produits similaires.

Comment Fasthosts se démarque-t-il de ses concurrents grâce à ses services d’hébergement WordPress et d’hébergement Web ?

Les produits Fasthosts se concentrent sur la simplicité et la transparence des prix. Ce que vous voyez est ce que vous payez, contrairement à de nombreux concurrents qui facturent des coûts cachés.

Nos centres de données sont également tous basés au Royaume-Uni et fonctionnent exclusivement à l’énergie verte. Au sein de nos centres, nous veillons à ce qu’il y ait les bons niveaux de redondance et de fiabilité pour permettre à nos clients de se développer ou de se réduire au fur et à mesure de leurs besoins. Nous construisons actuellement un tout nouveau centre de données basé au Royaume-Uni pour soutenir encore plus ces efforts.

Avez-vous été témoin de tendances dans le secteur de l’hébergement Web et de la création de sites Web ?

Avec l’énorme changement vers le Web ces dernières années, il y a eu un certain nombre de tendances dans le secteur de l’hébergement Web et de la création de sites Web.

L’accent mis sur la facilité d’utilisation en est un exemple – le secteur n’est plus réservé aux professionnels expérimentés. De plus en plus de logiciels sans code ou low-code permettent à des personnes non soucieuses de la technologie de s’impliquer dans la création et la maintenance de sites simples. Les pratiques écologiques deviennent également de plus en plus importantes.

Dans toutes les facettes de la société, l’environnementalisme est au premier plan et ce n’est pas différent dans notre secteur. Les logiciels écoénergétiques et l’utilisation d’énergie verte dans les centres de données sont deux excellents exemples de la façon dont le secteur se dirige vers un avenir plus vert.

Quelle est la stratégie 2021 de Fasthosts ?

En 2021, nous avons et continuerons de nous concentrer sur l’investissement dans nos produits WordPress, cependant, un autre objectif important est le lancement prochain de notre réseau de partenaires. Ce sera un espace où les professionnels du web et les PME pourront se rencontrer.

Chez Fasthosts, nous ne prétendons pas être des experts en conception de sites Web haut de gamme, mais nous avons de nombreux clients qui le sont et nous souhaitons donc créer un environnement qui permettra à ces deux groupes de se rencontrer et de travailler ensemble.