Pourquoi le faucon et le soldat de l’hiver ont utilisé un bouclier CGI Captain America pour cette scène sanglante de John Walker

Inutile de dire que nous n’avons rien de tel que le bouclier de Captain America dans la vraie vie puisque le vibranium n’existe pas et, comme Spider-Man l’a noté dans Captain America: Civil War, cette chose «n’obéit pas du tout aux lois de la physique. . » Donc, quand il s’agit de rendre le bouclier si fantastique, un mélange de travail pratique et d’effets visuels est nécessaire, y compris l’utilisation d’un véritable bouclier métallique pour les scènes plus calmes tournées sur le plateau et d’un bouclier en caoutchouc lors du tournage de scènes pleines d’action. Mais avec le sang, la combinaison du fait de ne pas vouloir tacher le bouclier «vierge» et du fait qu’il était impossible d’essayer d’étaler la substance sur le bouclier en caoutchouc nécessitait de se fier à CGI, ce qui est souvent déjà le cas pour montrer cet emblématique Objet Marvel.