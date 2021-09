Pourquoi le fiancé de 90 jours a besoin de plus de couples comme Kenny et Armando

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour le dernier épisode de 90 Day Fiancé: The Other Way, “Face aux peurs.” Lisez à vos risques et périls !

Lorsque Fiancé de 90 jours : l’autre voie introduit pour la première fois Kenneth “Kenny” Niedermeier et Armando Rubio, j’ai rejoint de nombreux autres fans en attendant que l’une ou l’autre chaussure tombe. La franchise de téléréalité de TLC est connue pour ses couples ouvertement désordonnés, et pourtant, le premier couple gay de 90 Day a jusqu’à présent semblé très différent des autres stars. Maintenant, après le cinquième épisode de la saison 3, je pense qu’il est grand temps pour TLC et les producteurs de la série de donner la priorité à la recherche de plus de couples comme Kenny et Armando.