Pourquoi le film ‘Demon Slayer’ est-il une histoire à succès d’anime si unique ⋆ .

L’un des plus grands succès au box-office de 2020 a enfin frappé les théâtres américains.

“Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train”, sorti vendredi, est plus qu’un simple film d’animation sur les membres du Demon Slayer Corps qui tentent de protéger les passagers d’un train contre le fait d’être mangés par un démon. C’est le film qui a sauvé le box-office japonais pendant la pandémie.

La série record du film «Demon Slayer» a commencé lors de son ouverture en octobre. Il n’a fallu que 10 jours pour qu’il rapporte plus de 100 millions de dollars au Japon et est devenu le film le plus rapide à franchir ce cap. Il est depuis devenu l’anime le plus rentable et le film japonais le plus rentable de tous les temps. «Mugen Train» a clôturé 2020 avec le quatrième chiffre d’affaires le plus élevé au monde au box-office de l’année, devançant le très populaire «Tenet» de Christopher Nolan, qui est arrivé cinquième.

Ces exploits sont impressionnants pour n’importe quel film, mais «Mugen Train» n’est même pas une fonctionnalité autonome traditionnelle. Le film «Demon Slayer» est la suite immédiate de la première saison de 26 épisodes de la série télévisée «Demon Slayer». Contrairement à d’autres films d’animation avec des homologues télévisés, “Mugen Train” n’est pas un spin-off ou une histoire parallèle avec son propre canon conçu pour être plus accessible pour un public qui peut ne pas être familier avec la série.

Qu’est-ce que “Demon Slayer”?

«Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba» est à l’origine une série manga de Koyoharu Gotouge. Se déroulant au Japon de l’époque Taisho (1912-1926), la série suit l’adolescent Tanjiro Kamado, le fils aîné bienveillant d’une famille qui fabrique et vend du charbon de bois. Un jour, il rentre à la maison pour découvrir que sa famille a été massacrée par un oni, ou démon, qui se nourrit d’humains. Le seul survivant est sa sœur cadette Nezuko, qui a été transformée en démon mais devient finalement protectrice de son frère.

Après une rencontre avec Giyu Tomioka, un membre de haut rang d’une organisation secrète de guerriers chargée de vaincre les démons connue sous le nom de Demon Slayer Corps, Tanjiro est envoyé pour s’entraîner pour devenir un tueur de démons. Cela met en place la quête de Tanjiro pour venger sa famille et trouver un moyen de transformer Nezuko en un humain.

En cours de route, il se lie d’amitié avec ses collègues membres du Demon Slayer Corps, Zenitsu Agatsuma, un adolescent lâche qui est un combattant à l’épée étonnamment habile seulement lorsqu’il est inconscient, et Inosuke Hashibira, un adolescent turbulent qui a été élevé par des sangliers.

Le manga «Demon Slayer» a été publié en série dans le magazine hebdomadaire de mangas «Shonen Jump» de février 2016 à mai 2020. La série complète a été regroupée en 23 volumes.

Comment “Demon Slayer” est-il devenu si populaire?

Bien que le manga «Demon Slayer» ait été généralement bien accueilli, ce qui a vraiment propulsé sa popularité, c’est l’adaptation télévisée. La première saison de la série animée «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba» a été diffusée à l’origine au Japon d’avril à septembre en 2019. (La série est actuellement disponible pour le public américain sur Netflix et Hulu.)

«Demon Slayer» a été félicité pour sa superbe animation, en particulier ses séquences d’action dynamiques où chaque image ressemble à une œuvre d’art. Les graphismes époustouflants font honneur à ufotable, le studio d’animation à l’origine de l’adaptation animée.

Mais l’attrait de la série n’est pas seulement l’art. Alors que “Demon Slayer” présente des tropes de manga familiers, ses personnages et son histoire ont également été une partie importante de son succès.

L’empathie de Tanjiro est inégalée et constitue le noyau émotionnel de la série. Et malgré sa perte énorme et les diverses difficultés auxquelles il est confronté, il sait qu’il doit continuer à vivre et est déterminé à faire ce qu’il y a de mieux. C’est un personnage qui résonne particulièrement lors d’une pandémie où tant de personnes ont fait face à tant de pertes.

La popularité de l’anime a conduit à un intérêt accru pour la série manga, qui était toujours en cours lorsque la première saison avait terminé sa diffusion au Japon. Ceux qui sont curieux de savoir comment l’histoire se poursuit au-delà de la série animée se sont tournés vers le matériel source. Les livres de la série de mangas «Demon Slayer» ont dépassé les palmarès des ventes japonaises en 2020 et ont été attribués comme l’un des facteurs qui ont contribué à stimuler l’ensemble du marché de la bande dessinée.

Quelle est la particularité du film?

Le film “Demon Slayer” avait rapporté plus de 417 millions de dollars dans le monde avant même de sortir dans les salles américaines (en dehors d’une courte période de qualification aux Oscars), ce qui en faisait le premier film japonais à franchir la barre des 400 millions de dollars. En décembre, il est devenu le plus grand succès du box-office au Japon, renversant «Spirited Away» (2001), bien-aimé de Hayao Miyazaki.

Une partie du succès au box-office de «Mugen Train» peut être attribuée au moment de sa sortie. Le film est sorti en salles au moment où les restrictions de théâtre COVID-19 étaient levées au Japon. Il a également fait face à peu de concurrence de la part d’Hollywood, qui a reporté une grande partie de son ardoise car les théâtres américains restaient fermés. Il y a des rapports d’un théâtre au Japon montrant «Mugen Train» plus de 40 fois par jour.

Contrairement aux films d’animation qui sont basés sur une adaptation télévisée, mais qui existent en dehors de la continuité de la série, «Mugan Train» est unique en ce qu’il s’agit essentiellement d’un chapitre au milieu d’une histoire en cours, se déroulant entre deux saisons d’une émission de télévision.

Quelle est la prochaine étape pour la franchise?

Une deuxième saison de la série animée “Demon Slayer”, qui reprend l’histoire après les événements de “Mugen Train”, a été annoncée en février. La série devrait être diffusée cette année et couvrira ce que l’on appelle l’arc du «quartier des divertissements».

