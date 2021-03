Pourquoi le film Invincible peut encore se produire aux côtés de la série Amazon, selon Robert Kirkman

Plus important encore, Robert Kirkman a précisé que le film Invincible ne racontera pas exactement le même genre d’histoire qui se déroule sur la série animée Invincible. Oui, ces deux projets reposent sur le même matériel source, mais le but d’une adaptation est de mélanger du nouveau matériel avec les éléments de l’histoire originale qui peuvent être facilement traduits pour un support différent. De plus, Invincible La saison 1 comprend huit épisodes allant de 42 à 48 minutes, tandis que le film Invincible durera probablement environ deux ou deux heures et demie. De toute évidence, le conte cinématographique ne pourrait pas couvrir autant de terrain que ce qui se passe sur le petit écran, mais à l’inverse, il offrira un spectacle à succès en direct.