Si le film de Rick Grimes se porte bien et qu’une suite est commandée, il y a apparemment une histoire intégrée à raconter. Plus précisément en demandant à Rick de se réunir avec Michonne de Danai Gurira. Au cours de la dernière saison, Michonne a découvert que Rick était vivant et est partie à sa recherche. Gurira est devenue une star de cinéma bancable à part entière grâce à Black Panther, donc cela pourrait être un couple qui aurait du sens à la fois financièrement et narrativement.