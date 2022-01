Pourquoi le fils d’Arnold Schwarzenegger n’utilisera pas son célèbre nom de famille

Il y a une raison pour laquelle vous n’entendrez pas le fils d’Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, utiliser le nom de famille de son célèbre père. Baena, que l’ancien gouverneur de Californie partage avec Mildred Patricia Baena, a expliqué pourquoi il n’utilise pas le nom de famille « Schwarzenegger ». Il a dit à E! News’ Daily Pop que la raison de sa décision est liée à sa carrière d’acteur en plein essor.

Baena a déclaré à l’hôte Morgan Stewart et à l’hôte invité Loni Love qu’il existe « quelques variables différentes » lorsqu’il s’agit de sa décision de ne pas utiliser « Schwarzenegger ». Il a expliqué qu’il souhaitait tracer sa propre voie en ce qui concerne son propre parcours en travaillant à la fois dans les secteurs du divertissement et de l’immobilier. Baena a partagé: « Mais ce n’est tout simplement pas ma principale priorité pour le moment, alors je me concentre uniquement sur ma construction et ma carrière dans l’acteur et l’immobilier et je me concentre uniquement sur cela en ce moment. » Bien qu’il n’utilise pas le nom de famille de son père, il entretient une relation étroite avec la star de Terminator.

« Je veux dire, mon père est un étalon. C’est un homme, j’aime penser, et je l’admire beaucoup », a-t-il poursuivi. « Donc, d’une certaine manière, il a influencé beaucoup de choses : le chemin que j’ai pris avec le jeu d’acteur, avec la forme physique et mon physique et les nombreuses autres choses que je fais. » Baena suit les traces de son père en ce qui concerne sa carrière d’acteur. Il apparaîtra ensuite dans le film Bitflix Lava, qu’il a décrit comme un « thriller d’horreur amusant ». Bien sûr, il se tourne également vers l’avenir et a dit aux hôtes ce qu’il voulait aborder ensuite. Baena a déclaré que son rôle dans le film de ses rêves serait d’incarner un cow-boy dans un western. Il a partagé qu’il était prêt à « porter le chapeau, les bottes » et a ajouté qu’il savait déjà monter à cheval, ce qu’il fait un peu à Lava.

Non seulement Baena a une carrière d’acteur florissante devant lui, mais il s’est également lancé dans le jeu de l’immobilier. En mai 2021, Page Six a annoncé qu’il avait lancé une carrière dans le secteur immobilier. Baena a écrit sur Instagram qu’il travaillerait principalement à West Los Angeles et à Silicon Beach, écrivant: « J’ai hâte de grandir et d’apprendre de mon incroyable équipe @aria_properties, mais plus encore de vous mettre dans une nouvelle maison! »