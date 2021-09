Pourquoi le fils de Gene Roddenberry « lutte » avec l’idée de film Star Trek R-Rated de Quentin Tarantino

Alors que la franchise Star Trek semble s’être retrouvée une fois de plus sur le petit écran, grâce à plus d’une série à succès et populaire, l’avenir sur grand écran de la création de Gene Roddenberry est toujours une question ouverte. Il y a eu quelques idées différentes qui ont commencé et qui se sont arrêtées, et l’une des plus intrigantes a été lorsque Quentin Tarantino a dit qu’il voulait faire un film Star Trek. Alors que de nombreux fans ont adopté une idée aussi radicale, une personne qui n’en est pas si sûre est Rod Roddenberry, le fils du créateur.