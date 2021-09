Aie!

Source : Shutterstock

C’est ce que les investisseurs en crypto-monnaie disaient mardi, lorsque Bitcoin est passé de 52 000 $ à 43 000 $ en quelques heures et a entraîné l’ensemble du marché de la cryptographie vers le bas.

L’un de mes analystes crypto a immédiatement envoyé un message à notre chaîne Slack et a simplement dit : “Crash éclair!”

Mon prochain message immédiat ? “Opportunité d’achat!”

Dans le grand schéma des choses, le « crash éclair » de mardi dans les crypto-monnaies est une vente stupide et motivée par le sentiment qui passera très rapidement. Quand c’est le cas, les crypto-monnaies vont rebondir vers de nouveaux sommets historiques grâce à des tendances d’adoption implacablement fortes.

Alors, ne réfléchissez pas trop aux choses ici. Achetez la trempette. Attendez la tempête. Obtenez des gains énormes au cours des 12 prochains mois.

C’est si simple.

Voici l’histoire…

El Salvador a annoncé il y a des mois qu’il allait donner cours légal au Bitcoin. La loi au Salvador devait entrer en vigueur mardi à 17 heures, heure de l’Est. C’est quelque chose que l’on savait depuis des semaines, dont la date était assurément inscrite dans les calendriers des passionnés de crypto depuis très, très longtemps.

Avant la signature de cette loi officielle, une grande communauté brésilienne Reddit avec plus de 3 millions d’utilisateurs a élaboré un plan pour amener tous ses utilisateurs à acheter 30 $ en Bitcoin. Cela s’est propagé à d’autres forums Reddit et, lundi soir, les forums Reddit du monde entier coordonnaient un mouvement de vente au détail de masse pour acheter du Bitcoin avant la signature de la loi salvadorienne.

Bien sûr, les crypto-baleines ont mis la main sur cette nouvelle et ont pensé qu’elles devraient vendre avant l’événement – sur l’idée qu’elles pourraient céder leurs avoirs pour un énorme profit sur les investisseurs de détail, puis racheter ces avoirs à des prix beaucoup plus bas après ces commerçants de détail inexpérimentés ont paniqué et ont commencé à vendre de panique.

Leur plan a fonctionné à la perfection.

Les gros détenteurs de Bitcoin ont commencé à vendre mardi. Cela a déclenché certaines alertes de vente des algos, ce qui a induit plus de ventes, et a déclenché d’autres alertes de vente sur différents algos, ce qui a induit encore plus de ventes. Les investisseurs de détail ont commencé à paniquer et à vendre de panique.

Net net, en quelques minutes, Bitcoin s’est écrasé près de 10 000 $ par jeton et a emporté avec lui l’ensemble du marché des crypto-monnaies.

Ensuite, ces baleines ont rapidement acheté le creux après le crash éclair, et le marché s’est stabilisé.

En d’autres termes, le crash éclair de mardi n’était que les «grands garçons» jouant à des jeux avec le commerçant de détail et gagnant rapidement de l’argent là où ils le pouvaient. Ils l’ont fait, et maintenant c’est fini.

Maintenant, il est temps de ramener notre attention aux fondamentaux.

Ces fondamentaux sont très solides, menés par des tendances d’adoption extraordinairement saines par les consommateurs et les entreprises.

La superstar des Golden State Warriors, Steph Curry – sans doute l’un des cinq joueurs les plus influents de la NBA aujourd’hui – vient de signer un accord pour être « ambassadeur mondial » pour FTX Trading Limited.

Le quart-arrière du Michigan Cade McNamara vient de signer un accord d’approbation avec More Management, une société de cryptographie spécialisée dans les services aux membres, l’expérience en direct organisée et les objets de collection numériques.

L’UC Berkeley vient d’ajouter un cours en ligne sur la finance décentralisée (DeFi) à son offre du semestre d’automne 2021. L’Université du Wyoming propose également des cours DeFi aux étudiants ce semestre. Dans toute l’Europe, une poignée d’universités font la même chose.

Twitter lance le pourboire Bitcoin et essaie de donner à tous ceux qui ont un compte Twitter un accès transparent à un portefeuille numérique.

Vast Bank vient de devenir la première banque américaine à charte fédérale à permettre aux clients d’acheter et de vendre du Bitcoin à partir de comptes courants.

Google a annoncé que Presearch – un moteur de recherche décentralisé – sera une option de moteur de recherche par défaut sur tous les appareils Android nouveaux et réinitialisés au Royaume-Uni et en Europe.

C’est ce qui compte. Pas des baleines crypto qui essaient de diriger une frénésie d’achat Reddit. En fin de compte, l’adoption par les consommateurs et les entreprises des plates-formes blockchain déterminera la tendance à long terme des prix des crypto-monnaies.

Tant que l’adoption continue d’augmenter, nous resterons optimistes.

Et en ce moment, l’adoption ne fait pas qu’augmenter, elle envolée. Cela nous rend plus optimistes que jamais sur le potentiel à long terme du marché de la cryptographie, car ce que vous avez aujourd’hui, c’est l’amélioration des fondamentaux convergeant vers des prix réduits.

C’est une recette pour une percée de l’altcoin dans les mois à venir, tant que les tendances d’adoption restent saines (ce que nous croyons fermement que ce sera le cas).

L’implication d’investissement? Il est temps d’aller acheter des altcoins.

Pour vous y aider, tournons-nous vers notre conseil en recherche d’investissement ultra-exclusif entièrement dédié aux crypto-monnaies : Réseau d’investisseurs cryptographiques.

Chez Crypto Investor Network, je me suis associé au légendaire investisseur Bitcoin Charlie Shrem et à une équipe d’experts en cryptographie pour vous fournir les choix de crypto de la plus haute qualité du marché.

Nous parlons de pièces avec un potentiel de hausse à trois chiffres, voire à quatre chiffres, au cours des prochaines années.

Et je ne souffle pas de l’air chaud ici. Ce produit a livré exactement cela pour les abonnés. Le gain moyen du portefeuille est largement supérieur à 150%!

Aujourd’hui, je vous offre un accès exclusif à ce service de recherche ultra-spécial au palmarès inégalé.

Et je le fais un jour avant la sortie prévue de notre crypto-monnaie préférée à acheter sur le creux actuel.

C’est exact. Demain, nous allons dévoiler une toute nouvelle recommandation « Acheter » dans notre portefeuille de modèles de Crypto Investor Network qui, selon nous, représente le meilleur candidat « Acheter la baisse » sur le marché de la cryptographie aujourd’hui – et c’est une pièce qui, selon nous, a 10X ou potentiel de hausse supérieur…

Cliquez ici pour accéder à nos recherches et entrer avant d’annoncer ce nouveau choix passionnant.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.