Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour l’épisode Flash «Growing Pains». Lisez à vos risques et périls!

Le flash juste eu Gel tueur arrêté, et pourtant je n’arrête pas de penser à tout ce qui me manque Harrison Wells. Enfer, je manque même HEURE à ce stade, aussi ennuyeux soit-il, car il n’y a qu’un vide énorme dans la série The CW depuis le Arrowverse spectacle radié Tom Cavanaghle caractère de.