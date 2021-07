Pourquoi le flash peut terminer la saison 7 avec un trope frustrant après le 150e épisode

Le 150e épisode de Flash a commencé assez riche en action avec Barry, Nora, Barth, Jay Garrick, Givre tueur, et même Cisco de retour pour décrocher le Godspeed clones, et même alors, cela ne les a ralentis que momentanément. Il était temps pour le plan B, ce qui signifiait que Barry (avec Cécile‘s help) est entré dans l’esprit de l’original August Heart, qui avait perdu la mémoire. À ce stade, Heart semblait être un gars sans prétention et légèrement capricieux, et certainement pas quelqu’un capable de faire le mal. Ce cœur était piégé en sommeil dans l’esprit de l’homme, ce que Barry a appris peu de temps après son arrivée.