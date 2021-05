Pourquoi le football boycotte les réseaux sociaux ce week-end et combien de temps cela durera

talkSPORT fera partie du boycott des médias sociaux ce week-end alors que le sport mondial prend position contre les abus continus et soutenus subis par tant de personnes en ligne.

Le sport s’accompagne d’une «manifestation de solidarité» contre les abus vils qui ont été dirigés contre les joueurs et bien d’autres au cours des dernières années.

On espère que cette action généralisée encouragera les entreprises à adopter une position plus ferme contre les abus racistes et sexistes sur leurs plateformes.

L’objectif est également de faire en sorte que le gouvernement présente la législation sur les dangers en ligne et en fasse une question urgente alors que nous cherchons à assurer la sécurité des personnes en ligne.

talkSPORT ne publiera aucun contenu sur nos canaux de médias sociaux ce week-end, tandis que des organisations de premier plan dans le football, le cricket, le rugby et plusieurs autres personnes morales y participent également.

Le boycott se déroulera de 15 heures le vendredi à minuit le lundi.

Lee Clayton, responsable de talkSPORT, a déclaré: «talkSPORT est fier de se joindre au boycott des réseaux sociaux pour défendre ceux qui ont subi des abus réels et durables sur les réseaux sociaux.

«Les réseaux sociaux de talkSPORT sont une partie importante de notre offre multimédia avec 5,6 millions d’abonnés sur nos plateformes sociales. Mais le moment est venu de se tenir aux côtés de la communauté du football contre la haine.

«Le racisme est bien sûr une grande partie de ce boycott. Mais cela englobe également le sexisme, les contenus haineux et hostiles, la discrimination et les abus en général. En tant que station, nous prenons des mesures pour protéger nos propres présentateurs contre les abus des trolls des médias sociaux et c’est une déclaration importante que la haine en ligne ne sera pas tolérée. ”

Thierry Henry s’est retiré de tous les médias sociaux en mars à cause du racisme et du harcèlement sur les plateformes

Le football a vu une grande force dans l’annulation de la très controversée Super League européenne récemment et il y a de l’espoir que des mesures aussi véhémentes puissent commencer à être prises contre les abus en ligne.

La légende d’Arsenal, Thierry Henry, a déclaré que “ le football est puissant ” et peut affecter un réel changement dans la société à commencer par le boycott des médias sociaux cette semaine.

Henry a déclaré à talkSPORT: «De nombreux joueurs de football ont quitté les réseaux sociaux. J’étais le premier qui pouvait peut-être avoir un impact.

«J’ai réalisé que si je quittais les réseaux sociaux, j’en avais assez pour être honnête, cela créerait une petite vague.

«Beaucoup de gens ont quitté les médias sociaux avant et peut-être devez-vous réaliser que vous pouvez avoir une voix pour les personnes qui n’ont pas eu cette voix.

«Maintenant, si vous revenez à ce qui se passe maintenant, nous voyons rapidement un problème dans le jeu et vous devez donner du crédit là où le crédit est dû.

«Ce qui se passe maintenant, je pensais que ça allait arriver un peu avant, mais ça arrive enfin.

«Le football est puissant. La presse est puissante et si nous nous réunissons et la force du peloton peut accomplir quelque chose.

«C’est le début et j’espère que cela pourra continuer.»