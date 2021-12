Pourquoi le football devient de plus en plus ennuyeux, selon une étude | Vie

Une étude révèle que le football devient de plus en plus prévisible car il y a une plus grande inégalité entre les équipes et entre les ligues dans différents pays. Le beau jeu, joué par 250 millions de joueurs dans plus de 200 pays, risque de perdre en popularité.

Lorsque 12 des meilleurs clubs d’Europe ont annoncé la création de la Super League en avril dernier, ils ont allégué, entre autres raisons, que les nouvelles générations ne s’intéressaient plus au football et qu’une concurrence plus attractive était nécessaire.

« Les jeunes préfèrent se divertir autrement […] Le football, comme la vie et les gens, doit s’adapter à l’époque dans laquelle nous vivons. 40% des jeunes entre 16-20 ans n’ont plus d’intérêt pour ce sport », a assuré le président du Real Madrid dans une interview à El Chiringuito.

Mais au-delà des spéculations de Florentino Pérez et des autres créateurs de la Superliga ratée, une étude publiée dans The Royal Society apporte des réponses sur pourquoi le beau jeu est de moins en moins attirant. Et non, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas assez de rencontres entre le Barça et Madrid.

La raison est plutôt l’inverse : il y a monétisation excessive du sport, les équipes deviennent de plus en plus inégales et l’avantage de l’équipe à domicile diminue constamment.

Pour réaliser l’étude, les chercheurs se sont appuyés sur les records historiques de 11 grands championnats européens avec les résultats des 26 dernières années. Ainsi, ils ont pu analyser des variables telles que le nombre de victoires que les clubs les plus riches ont remporté au fil des ans.

« En analysant la prévisibilité des différentes ligues, nous observons que la prévisibilité a augmenté pour les ligues les plus riches d’Europe, alors que le groupe pour lequel l’indicateur se dégrade est majoritairement constitué de ligues périphériques », expliquent les créateurs de l’étude.

Un autre facteur qui influence la perte d’intérêt des fans de football concerne les victoires à domicile. Il est difficile pour Grenade de battre le Real Madrid à Los Cármenes, mais c’est plus difficile qu’il y a 26 ans.

S’il est clair que l’avantage de jouer à domicile est toujours présent, l’étude montre cependant que a diminué au fil du temps pour toutes les ligues à l’étude. Pour calculer cela, les chercheurs ont utilisé le nombre total de points que les équipes locales ont gagné chaque saison.

Il y a d’autres facteurs qui ne changent pas dans le temps mais qui peuvent aussi affecter l’image du football. Par exemple, l’augmentation du nombre de joueurs étrangers, réduit les effets de territorialité et le sentiment d’appartenance.

Aussi, comme il est de plus en plus facile de voyager, moins de personnes soutiennent leur équipe au stade local Et cela dans le stade extérieur, influençant les victoires à domicile de chaque club.

Ce qui n’est pas surprenant – et cela se précise à chaque fois – c’est que les équipes les plus riches ont beaucoup plus de chances de gagner, Et peu importe où ils jouent

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Iván Zambrano.