Pourquoi le gameplay et les scénarios de BioShock et Uncharted s’affrontent

Cela peut ne pas en avoir l’air, mais le jeu en est encore à ses balbutiements. Oui, nous diffusons des jeux à partir de plates-formes de 10 000 $ via le cloud vers nos téléphones, et nous balançons des épées dans la réalité virtuelle sans fil à l’échelle de la pièce. C’est de la merde de Ready Player One, c’est sûr. Mais alors que la technologie progresse rapidement, le discours qui l’entoure fait de son mieux pour suivre le rythme.

En 2007, le game designer Clint Hocking participait à ce discours après avoir joué à Irrational’s BioShock, sorti en début d’année. Bien qu’il ait apprécié le jeu, il a beaucoup souffert du fait que les directives et les incitations au sein du récit et du gameplay de BioShock n’étaient pas alignées. C’est ce qu’il a appelé la « dissonance ludonarrative », et cela a tellement dérangé Clint qu’il a presque baissé la manette et s’est éloigné.

Au fil des ans, la communauté des joueurs a réfléchi à ceci : quels autres jeux sont ludonarrativement dissonants ? Cette dissonance est-elle inhérente au médium des jeux ? Et ce que je considérerais comme la question la plus importante de toutes : la présence d’une dissonance ludonarrative est-elle vraiment une si mauvaise chose ?

J’ai trouvé que la dissonance ludonarrative est difficile à décrire sur papier. Bien qu’il puisse être facile de comprendre ce que signifie le terme, il peut être difficile d’identifier comment l’intégrer dans votre conception de jeu avec un résultat positif. C’est jusqu’à ce que je tombe sur l’article de Frédéric Seraphine de 2016 « Ludonarrative Dissonance : Is Storytelling About Reaching Harmony ? »

Frédéric est doctorant à l’Université de Tokyo et a habilement déconstruit le terme. Selon lui, la dissonance ludonarrative est un outil puissant dans l’arsenal d’un concepteur de jeu, et si cela a du sens pour l’expérience qu’il souhaite que le joueur vive, sa présence peut vraiment transformer la façon dont nous interagissons avec les jeux que nous consommons.

Jetez un œil à la vidéo ci-dessus pour une plongée plus profonde dans ce phénomène et les réflexions de Frédéric sur ses recherches. De plus, la prochaine fois que vous jouerez à un jeu narratif, essayez de garder un œil sur toute dissonance et prenez un moment pour réfléchir à l’effet que cela a eu sur vous en tant que joueur. Cela vous a-t-il dérangé ou a-t-il amélioré votre expérience d’une manière ou d’une autre ?