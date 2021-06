Pourquoi le Google Pixel Fold vaudra la peine d’attendre

Alors que les détails du Google Pixel 6 et du Pixel 6 Pro ont été largement divulgués ces derniers mois, nous sommes encore à peu près dans le noir en ce qui concerne le téléphone Pixel le plus ambitieux à ce jour – le rumeur Google Pixel Fold.

Comparé au torrent de rendus CAO et de détails de spécifications publiés pour les prochains produits phares plats de Google, le pliable reste un mystère. Des fuites fiables ont confirmé son existence, et nous avons un numéro de modèle japonais pour le confirmer. La semaine dernière, nous avons appris qu’il utilisera le verre ultra-mince de Samsung, ce qui n’est pas trop surprenant étant donné que les meilleurs téléphones pliables de cette année devraient utiliser la même technologie. Mais la pépite Pixel Fold la plus intéressante à se présenter récemment était la nouvelle que son écran interne de 7,6 pouces commencera à fabriquer en octobre. Compte tenu de la période de lancement habituelle des nouveaux téléphones Pixel – également en octobre – il n’y a pratiquement aucune chance que le Pixel Fold soit mis en vente en même temps que la série Pixel 6.

Le Pixel Fold devrait être lancé plus tard, même s’il est annoncé aux côtés du Pixel 6.

Ou, en d’autres termes, si Google parle de Pixel Fold lors de son événement de lancement en octobre, attendez-vous à ce que l’appareil fasse ses débuts des mois plus tard, probablement vers la toute fin de 2021.

En parlant à nos propres sources confidentielles, on nous dit de nous attendre à un déploiement plus limité du Pixel Fold par rapport au Pixel 6, ce qui serait logique pour un produit beaucoup plus cher avec un processus de fabrication plus difficile. Ne vous attendez pas nécessairement à voir le Pixel Fold dans votre magasin d’opérateur local aux côtés des 6 et 6 Pro, par exemple.

Tout cela pourrait freiner légèrement l’enthousiasme pour ce qui sera le téléphone le plus ambitieux jamais produit par Google.

Toutes les informations dont nous disposons sur la série Pixel 6 nous donnent des indices sur ce à quoi s’attendre du Fold en termes de puissance brute. Le Pixel 6 Pro étant le Pixel le plus haut de gamme depuis des années, ses spécifications premium seront probablement transférées au pliable de Google. Cela signifie que le même chipset GS101 “Whitechapel” du Pixel 6 devrait également alimenter le Fold, étant donné les avantages techniques de conserver la même plate-forme sur l’ensemble du portefeuille Pixel 2021. (La théorie alternative selon laquelle Google pourrait essayer de fabriquer un pliable moins cher pour réduire les goûts de Samsung est peu probable compte tenu du prix attendu de 1000 $ du Pixel 6 Pro.)

Futur pliable pour activer une fonction photo préférée des fans ?

De même, il est probablement raisonnable de s’attendre à un appareil photo de classe Pixel 6 Pro dans le Fold. Le Fold est déjà un kit coûteux, et il y aurait des avantages techniques à conserver le même ensemble de modules du téléphone plat de premier plan de Google.

Un téléphone pliable, bien sûr, présente des opportunités photographiques uniques par rapport à un combiné plat. Et ceux-ci pourraient voir le retour de l’une des fonctionnalités les plus appréciées de la série Pixel des années passées. En mode selfie, la possibilité de cadrer une photo sur l’écran extérieur du Pixel Fold avec l’appareil ouvert pourrait permettre au téléphone de devenir un preneur de selfie de premier ordre. Le traitement HDR+ de Google combiné à un appareil photo ultra-large de classe phare avec lequel vous pouvez faire pivoter pour prendre des selfies ramènerait une fonctionnalité préférée de la série Pixel 3.

Bien sûr, nous avons déjà vu d’autres fabricants comme Samsung et Huawei créer des expériences de selfie uniques sur des appareils pliables. Et ASUS a même traduit cette idée en un téléphone plat avec sa série Zenfone. Mais étant donné les capacités de traitement d’image de Google et les spécifications attendues de l’appareil photo de ses Pixels de prochaine génération, il y a de bonnes raisons d’être optimiste quant aux appareils photo pliables de l’entreprise.

La première “tablette” Google Android en six ans.

Le Pixel Fold est également remarquable pour être la première tablette Android de marque Google depuis très longtemps. Bien sûr, cet appareil est aussi un téléphone. Mais c’est la première fois depuis plus de cinq ans que nous verrons la vision de Google sur l’apparence et le fonctionnement d’Android sur un écran de la taille d’une tablette. Le dernier de ces produits était la malheureuse tablette Pixel C, qui aura six ans lorsque le Pixel Fold arrivera. C’est une éternité en années de smartphone, et Android a considérablement changé au cours des années qui ont suivi.

La prise en charge d’Android pour les téléphones pliables a été longue à venir – la plate-forme a commencé à ajouter des fonctionnalités spécifiques au pliage dans la version Android 9 Pie de 2018, prenant en charge les premiers pliables de Samsung. Et les ingénieurs seniors de Google, comme Dave Burke, vice-président de l’ingénierie Android, ont été publiquement optimistes quant aux perspectives du facteur de forme.

Android n’a certes pas la meilleure réputation en matière de transition vers de nouvelles catégories d’appareils. Les tablettes Android ont été écrasées par l’iPad après le lancement précipité de l’Android 3.0 Honeycomb spécifique aux tablettes. Et Wear OS, née Android Wear, est sur le point de devenir quelque chose qui n’est même plus Android, grâce au nouveau partenariat avec Samsung pour la prochaine génération d’OS Wear.

Mais contrairement aux tablettes, le support pliable d’Android est en préparation depuis des années et repose sur une base bien plus solide que les premières versions Android spécifiques aux tablettes. Et contrairement aux appareils portables, il fera évoluer Android vers un appareil plus grand au lieu d’essayer de l’installer sur un matériel nettement moins puissant.

De plus, le Pixel Fold arrivera à un moment où Google adoptera une approche plus intégrée verticalement que jamais pour son matériel, et où Samsung aura déjà eu quelques cycles de publication pour comprendre les premiers problèmes matériels et logiciels dans l’espace pliable. . Android lui-même est également une plate-forme plus mature, et Google une entreprise de matériel informatique plus compétente qu’il y a dix ans, lorsque les premières tablettes Android sont apparues.

Comme la plupart des pliables, le Pixel Fold est susceptible d’être un appareil halo – quelque chose pour attirer l’attention des consommateurs qui iront ensuite acheter le Pixel 6 ou 6 Pro plus abordable. Mais pour les passionnés, cela pourrait bien être le joyau de la gamme 2021 de Google. Google a eu le temps et le savoir-faire pour créer une excellente expérience Android pliable, et je suis tranquillement convaincu que c’est exactement ce que nous verrons lorsque le Pixel Fold atterrira vers la fin de l’année.

