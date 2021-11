Pourquoi le gouvernement américain a-t-il fermé ses portes ?

Vers la fin de chaque année, le compte à rebours jusqu’à la fermeture du gouvernement des États-Unis commence. Le Congrès et le président l’évitent généralement dans la dernière heure, mais parfois ils ne parviennent pas à s’entendre sur un projet de loi de dépenses et le gouvernement s’arrête. Les États-Unis sont vraiment le seul pays qui fait cela.

Le plus long arrêt de l’histoire, en 2019, a duré 35 jours. Les travailleurs fédéraux – et de nombreux entrepreneurs – n’ont pas reçu de chèque de paie pendant 35 jours. Certains de ces employés ont été mis en congé, ce qui signifie qu’ils n’avaient pas à se rendre au travail, mais plus de la moitié d’entre eux devaient toujours se rendre au bureau sans être payés.

Alors pourquoi? Cela remonte à la Constitution et à la façon dont le gouvernement fédéral finance ses agences. Nous discutons avec un professeur de droit et des travailleurs qui ont subi une fermeture pour s’expliquer.

Vous pouvez trouver cette vidéo et tout Les vidéos de Vox sur YouTube.