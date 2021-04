Pourquoi le gouvernement du Tamil Nadu ne peut-il pas prendre en charge l’unité de Vedanta pour produire de l’oxygène, demande SC

Cependant, le CJI a suggéré que le gouvernement de l’État puisse prendre le relais et produire lui-même de l’oxygène.

La Cour suprême a critiqué vendredi la position du gouvernement du Tamil Nadu selon laquelle l’usine de cuivre fermée de Vedanta à Tuticorin dans l’État ne peut pas être rouverte pour produire de l’oxygène car cela pourrait «créer des problèmes d’ordre public».

Vedanta avait déplacé le SC jeudi pour l’ouverture de son usine de cuivre Sterlite fermée pour produire 1050 tonnes d’oxygène par jour (TPD) qui peuvent être fournies gratuitement aux hôpitaux pour traiter les patients atteints de Covid-19. L’oxygène ainsi produit serait mis à la disposition du gouvernement central pour être distribué selon ses instructions, avait-il affirmé.

L’avocat principal CS Vaidyanathan, comparaissant pour l’État, a déclaré à un banc dirigé par le juge en chef SA Bobde (maintenant à la retraite) que la réouverture de l’usine d’oxygène pourrait créer une invitation à la loi et à l’ordre puisque le public s’y oppose. «Je ne veux pas que l’incident de 2018 se répète», a-t-il soutenu.

L’usine gérée par Vedanta arm Sterlite a été scellée par le gouvernement TN le 28 mai 2018, pour des raisons environnementales. Treize personnes ont été tuées lorsque la police a ouvert le feu lors d’une manifestation contre la pollution de l’environnement prétendument causée par l’usine.

Cependant, le CJI a suggéré que le gouvernement de l’État puisse prendre le relais et produire lui-même de l’oxygène. «Pourquoi ne remplissez-vous pas votre responsabilité dans la fabrication de l’oxygène? Nous n’avons absolument aucun problème à ce que l’État reprenne l’usine et produise de l’oxygène. Juste parce que vous avez un problème avec Vedanta, vous ne fabriquerez pas d’oxygène? Quel genre d’argument est-ce. Nous ne nous intéressons pas à savoir si Vedanta ou A, B ou C le dirige. Nous souhaitons garantir la production d’oxygène. L’intérêt de cet exercice est que les habitants du pays en ont besoin (oxygène). Les gens meurent », a déclaré la cour suprême, ajoutant que« les biens nationaux du pays devraient être également répartis entre les citoyens ».

Le solliciteur général Tushar Mehta était également d’accord avec le point de vue de la cour suprême.

