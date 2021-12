Pourquoi le gouvernement est constamment sur le point de fermer

Chaque année en décembre, il semble que le gouvernement américain se retrouve au même endroit : essayant désespérément d’éviter une nouvelle fermeture du gouvernement et tous les problèmes économiques et politiques que cela entraînerait.

Cette année n’a pas été différente.

Cette semaine, le Congrès s’efforce d’adopter une résolution continue (CR), ou projet de loi de dépenses à court terme, afin d’éviter une fermeture du gouvernement avant que le financement existant ne s’épuise vendredi. On s’attend généralement à ce que les législateurs le fassent: les démocrates et les républicains ont déclaré jeudi avoir conclu un accord qui prolongerait le financement du gouvernement jusqu’en février, mais la mesure doit encore être adoptée à la fois par la Chambre et le Sénat.

La menace d’une fermeture du gouvernement semble se profiler chaque année, et certaines années, survient tous les quelques mois en automne et en hiver. Parce que la date limite pour adopter les projets de loi de dépenses annuelles est la fin septembre, lorsque le Congrès manque cette date limite, il adopte généralement un projet de loi de financement à court terme qui va jusqu’en décembre – mettant en place une lutte contre la fermeture du gouvernement juste avant la nouvelle année. Les fermetures officielles n’ont commencé à se produire que dans les années 1980, lorsque le procureur général Benjamin Civiletti a conclu que les agences fédérales ne pouvaient pas dépenser d’argent si cela n’avait pas été approuvé par le Congrès.

S’il semble que les fermetures se soient produites davantage ces dernières années, c’est parce qu’elles l’ont été. Depuis 2013, il y a eu quatre fermetures gouvernementales; avant cela, le dernier avait eu lieu en 1996. (Dans les années 80 et 90, il y a eu aussi plusieurs fermetures, mais le Congrès a évité cette tactique dans les années qui ont suivi.)

Les menaces de fermetures et les fermetures réelles sont des symptômes de la polarisation du Congrès. De plus en plus, les démocrates et les républicains ont du mal à s’entendre sur à peu près tout, y compris les factures de dépenses. Cela s’explique en partie par le fait que les projets de loi de dépenses ont de plus en plus été utilisés comme véhicules pour les priorités partisanes que les législateurs n’ont pas pu adopter plus tôt dans l’année. Ces dispositions sont ajoutées aux projets de loi de dépenses parce qu’elles sont généralement considérées comme des lois incontournables ; quand ils ne réussissent pas, les agences fédérales ne sont pas financées et les services clés comme les tribunaux de l’immigration, les parcs nationaux et la sécurité des aéroports n’ont pas assez d’argent pour garder fonctionnant à pleine capacité.

Avant 2013, un arrêt du gouvernement n’avait pas eu lieu depuis plus d’une décennie. Cela est en partie dû aux retombées politiques que les républicains ont subies lorsqu’ils ont forcé une longue fermeture de 21 jours en 1996. Après une vague de nouveaux républicains, dont des membres plus conservateurs du Tea Party ont été élus en 2010, cependant, le parti a choisi d’utiliser à nouveau une fermeture en 2013 pour tenter de financer la Loi sur les soins abordables.

Cet effort a finalement échoué, mais depuis lors, certains législateurs ont vu les délais de financement comme de bonnes opportunités pour envoyer un message politique. C’est en partie parce que bien que les républicains aient été blâmés pour la fermeture de 2013, cela a bien joué avec certains membres de la base du parti, soulignant à quel point ces délais pourraient être une opportunité de dynamiser les électeurs du GOP.

Cela a laissé les législateurs désireux d’utiliser les projets de loi de dépenses – et les fermetures – pour marquer des points politiques et montrer aux électeurs de leur parti qu’ils se battent pour les priorités des électeurs. Cette année, par exemple, les membres du Freedom Caucus appellent les républicains du Sénat à fermer le gouvernement afin de protester contre le financement fédéral utilisé pour les mandats de vaccination du président Joe Biden.

Pourquoi la menace d’un arrêt est devenue si courante

Le Congrès est devenu plus divisé ces dernières années, ce qui rend plus difficile la recherche de compromis sur de nombreux projets de loi. Ce fait a également rendu plus difficile l’adoption de lois sur les dépenses, et pas seulement parce que les législateurs veulent prendre des positions politiques. Parce que la polarisation a conduit les législateurs à approuver moins de projets de loi dans l’ensemble, la législation sur les dépenses est également souvent utilisée pour traiter d’autres questions politiques, ce qui peut rendre ces mesures plus controversées.

« Alors que le Congrès a consolidé une plus grande partie de son travail législatif en moins de grands projets de loi à adopter, ces projets de loi portent davantage sur les conflits politiques du Congrès », déclare Molly Reynolds, chercheur principal en études de gouvernance à la Brookings Institution.

Par exemple, dans ce cycle de négociations d’appropriation, les républicains ont contesté les tentatives des démocrates d’augmenter le financement des mesures liées au climat.

Ajoutez à cette polarisation le penchant connu du Congrès pour la procrastination, et les Américains se retrouvent dans une situation dans laquelle bon nombre de ces votes clés sur les dépenses finissent par échouer chaque fois qu’il y a une échéance de fermeture.

Le dos au mur, les législateurs tentent alors souvent d’éviter les fermetures avec des résolutions continues. Mais ce ne sont là qu’une autre forme de procrastination, et qui aggrave également le problème initial. Étant donné que le Congrès utilise les CR comme des patchs de dépenses à court terme avec des dates d’expiration définies, chaque fois qu’un CR expire, cela offre une autre opportunité de se montrer et de se plier à la base d’un parti. Ces efforts, à leur tour, détournent une fois de plus de la négociation nécessaire pour trouver un compromis qui permettrait l’adoption du projet de loi de dépenses, conduisant à un autre CR de dernière minute et au cycle se répétant à nouveau.

Cette année, par exemple, le Congrès a adopté une résolution continue pour le budget en septembre et devrait en adopter une autre cette semaine. Lorsque ce deuxième CR expirera à nouveau l’année prochaine, les législateurs pourraient également menacer une fermeture. Et parce que le gouvernement a fermé ses portes auparavant, la possibilité de le faire à nouveau ne semble plus être autant un résultat nucléaire qu’auparavant.

« Pour chaque camp, cela joue pour leur base politique de se battre pour ce qu’ils pensent être important. Il n’y a pas une vague de protestation de la part du public américain qui dit compromis, avance, garde le gouvernement ouvert », déclare Mark Harkins, chercheur principal au Government Affairs Institute de l’Université de Georgetown. « Il y a une forte vague de républicains conservateurs qui disent de fermer, de garder nos priorités. »

Cette forte vague de hausse était évidente en 2013, lorsque la colère populaire contre Obamacare a conduit les républicains de la Chambre à refuser de voter pour un projet de loi de dépenses s’il incluait de l’argent pour la loi sur les soins abordables. Cela a forcé une fermeture, et les législateurs du GOP ont clairement exprimé leur opposition à la loi, bien qu’ils aient finalement cédé et que le financement de l’ACA ait été adopté. Cette opposition est devenue une partie importante du message à mi-parcours du parti en 2014, une année au cours de laquelle ils ont réussi à reprendre le contrôle du Sénat et à conserver la Chambre.

Début 2018, les démocrates ont répété cette stratégie, refusant de voter pour une loi sur les dépenses parce qu’ils voulaient plus de protections pour les bénéficiaires de la DACA, utilisant une fois de plus les projets de loi de dépenses comme levier politique. Et fin 2018, le président Donald Trump a refusé d’approuver un programme de dépenses à moins qu’il ne contienne de l’argent pour son mur frontalier, argent qu’il a finalement trouvé d’autres moyens de s’approprier.

Alors que les membres des deux parties ont historiquement utilisé les fermetures, les républicains ont été plus susceptibles de le faire en raison d’un intérêt plus large pour la réduction des services gouvernementaux. Et lorsqu’il y a des majorités serrées à la Chambre et au Sénat, comme c’est actuellement le cas, l’incitation pour les législateurs à utiliser les projets de loi à adopter comme moyen de faire une déclaration politique est encore plus élevée. Comme les républicains l’ont appris il y a quelques années à peine, cela pourrait renforcer leur message pour les élections à venir – et permettre à la minorité de reprendre le contrôle.

« Si vous vous concentrez sur le retour dans la majorité… cela incite les partis à être moins coopératifs. Cela incite à être un peu difficile », déclare Alison Craig, professeure à l’Université du Texas à Austin.

Mais il est important de se rappeler que de telles manœuvres, bien que de nature politique, peuvent avoir des conséquences réelles. Lors de la dernière fermeture, 800 000 travailleurs fédéraux sont restés sans salaire pendant plus d’un mois et les États-Unis ont perdu 3 milliards de dollars de PIB de façon permanente. Même lorsque le gouvernement ne ferme pas réellement, la menace de l’un ajoute une énorme incertitude aux agences fédérales et oblige les employés alors qu’ils luttent à planifier des fermetures potentielles.

Il existe un moyen d’éliminer la menace d’arrêt

Il existe un moyen de neutraliser la menace d’un arrêt, mais cela pourrait aussi avoir des inconvénients.

À la suite de la fermeture de 35 jours en 2019, la plus longue que le pays ait connue, plusieurs législateurs – dont les sens. Rob Portman (R-OH) et Mark Warner (D-VA) – ont présenté des projets de loi qui mettraient en place une « continuation automatique résolutions », ou des projets de loi de financement à court terme qui entreraient en vigueur immédiatement si le Congrès n’adoptait pas de mesures d’appropriation d’ici le 1er octobre. L’idée est que les CR automatiques pourraient servir de filet de sécurité, garantissant que les agences fédérales ne manquent jamais de financement, et que le gouvernement ne ferme jamais.

Pour s’assurer que les législateurs seraient toujours motivés pour adopter de nouveaux projets de loi de dépenses et ne pas compter sur des résolutions automatiques continues à perpétuité, les projets de loi de Portman et de Warner comportent également des garanties. Le projet de loi de Portman réduirait de 1% les dépenses totales du gouvernement si les législateurs n’adoptaient pas une législation annuelle dans les 120 jours, et celui de Warner réduirait le financement des pouvoirs exécutif et législatif.

L’un des inconvénients potentiels des CR automatiques est qu’ils pourraient rendre le Congrès complaisant et indifférent à la négociation d’enveloppes de dépenses plus importantes s’il est capable de continuer à s’appuyer sur les CR.

« Un CR, même s’il vaut certainement mieux qu’un arrêt, est à peu près la prochaine pire chose », avait précédemment déclaré à NBC News Shai Akabas, directeur associé du projet de politique économique au Bipartisan Policy Center. « Si nous facilitons la réalisation d’un CR en le rendant automatique, nous aurons probablement beaucoup de CR. »

La menace d’une fermeture du gouvernement a historiquement forcé les législateurs à tenter de faire des compromis sur certaines priorités politiques ; par exemple, les accords de dépenses passés ont inclus des accords sur les augmentations de salaire pour les employés fédéraux et l’aide aux agriculteurs. Sans délais serrés pour trouver de telles offres, l’élan pourrait être réduit pour le faire.

« Personne n’aime les fermetures du gouvernement en soi, bien sûr, mais la capacité de retenir le financement – qu’il s’agisse de programmes spécifiques, de départements spécifiques ou, à l’extrême, de l’ensemble du gouvernement – peut être un élément très puissant de la boîte à outils du Congrès », Le professeur de droit de Cornell, Josh Chafetz, avait précédemment déclaré à Vox. « Rien n’apporte diverses parties de l’exécutif à la table comme des menaces à leur financement, et tout ce qui diminue la capacité du Congrès à maintenir ce financement diminue d’autant sa capacité à forcer l’exécutif à négocier et à faire des concessions. »

Pour l’instant, l’automatisation du processus de CR ne semble pas être sur la table. Ainsi, la menace d’un arrêt continuera de planer à la fois sur les négociations de cette semaine et sur les futures.