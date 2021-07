Pourquoi le gouvernement ne réduit pas les prix de l’essence et du diesel ; Rs 1,3 lakh cr remboursements d’obligations pétrolières dues pour du carburant bon marché dans le passé

in

Dernièrement, les prix de détail du carburant ont dépassé les 100 roupies le litre dans de nombreux États, y compris la capitale nationale Delhi.

Alors que le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi fait face à une demande croissante de freiner la hausse des prix de l’essence et du diesel en réduisant les taxes, la raison pour laquelle il n’a pas cédé à la demande remonte au début des années 2000. Le gouvernement actuel et les prochains ont une facture d’une valeur de Rs 1,3 lakh crore à payer, grâce aux largesses des gouvernements de l’époque pour contrôler les prix de l’essence et du diesel.

Que sont les obligations pétrolières ? Pourquoi les gouvernements ont-ils émis?

Des obligations pétrolières ont été émises au lieu de subventions en espèces aux sociétés de commercialisation du pétrole (OMC) à l’époque de l’UPA de l’ancien Premier ministre Manmohan Singh, ainsi que sous la règle NDA d’Atal Bihari Vajpayee. Ces obligations souveraines pétrolières, émises en faveur des compagnies pétrolières Indian Oil Corp, HPCL et BPCL, étaient transférables, permettant à ces compagnies de lever des liquidités immédiates à l’époque. Le gouvernement, étant l’émetteur, supporterait les paiements d’intérêts et le remboursement à l’échéance. Pendant ce temps, les OMC vendaient du carburant à des prix inférieurs aux prix du marché international pour le garder abordable. Le gouvernement a indemnisé ces entreprises pour cela.

Le gouvernement a l’obligation de payer 20 000 crore de roupies au cours de l’exercice en cours 2021-2022 sous la forme de remboursement d’obligations et d’intérêts sur les obligations pétrolières en circulation. Alors que pour les six prochaines années, le gouvernement a une dette totale d’une valeur de Rs 1,30 crore lakh.

Le ministre du Pétrole de l’Union, Dharmendra Pradhan (avant le récent remaniement ministériel) a accusé le régime de l’UPA d’avoir émis des obligations pétrolières, affirmant que c’était la principale raison de la hausse des prix du carburant. Il a déclaré que l’UPA dirigée par le Congrès avait laissé des millions de crores de cotisations que le gouvernement Modi devra payer dans les années à venir. Il a également déclaré qu’il y a eu une augmentation des prix du pétrole brut sur le marché international. Pour répondre aux besoins intérieurs, l’Inde doit importer 80 pour cent de pétrole, ce qui est la principale raison de la hausse des prix de l’essence et du diesel.

Le mois dernier, Amit Malviya, président national de la cellule informatique du BJP, a déclaré dans un tweet que l’augmentation des prix de l’essence et du diesel était un héritage de la mauvaise gestion de l’UPA. «Nous payons pour les obligations pétrolières qui seront remboursées à partir de l’exercice 2021 jusqu’en (2026), qui ont été émises par l’UPA aux compagnies pétrolières pour ne pas augmenter les prix de détail à ce moment-là ! Mauvaise économie, mauvaise politique », lit-on dans une partie du tweet.

Le paiement total des obligations pétrolières s’élève à Rs 1,30 lakh crore

Dans le budget de réception 2021-2022, conformément à l’annexe 6E intitulée « Titres spéciaux émis aux sociétés de commercialisation du pétrole en remplacement d’une subvention en espèces », les dettes en suspens liées aux obligations pétrolières étaient de 1 30 923,17 crores de roupies. Cela signifie qu’un montant de Rs 1,30,923,17 crore était la valeur totale des obligations pétrolières en attente à la fin de 2020-2021.

Titres spéciaux émis aux sociétés de commercialisation du pétrole en remplacement d’une subvention en espèces

Le gouvernement NDA de Narendra Modi est arrivé au pouvoir en 2014. Au cours de son régime, deux tranches d’obligations, d’une valeur de 1 750 Rs chacune (3 500 crore Rs), sont arrivées à échéance en 2015.

Deux tranches d’obligations, d’une valeur de 1 750 Rs chacune (3 500 crores de Rs), arrivées à échéance en 2015

Deux obligations pétrolières arrivant à échéance cet exercice ; Le gouvernement de Modi paiera Rs 20 000 cr

En 2019, le gouvernement NDA de Narendra Modi est arrivé au pouvoir pour la deuxième fois consécutive. Selon les documents budgétaires, les obligations pétrolières d’une valeur de 41 150 crores de roupies doivent arriver à échéance entre 2019 et 2024. En 2018, le ministre de l’Union Petroleum, Dharmendra Pradhan, a déclaré que le gouvernement avait payé environ 10 000 crores de roupies par an au titre des intérêts au cours de la dernière décennie. Il est probable que le gouvernement paiera également un montant d’intérêt similaire pour les obligations en circulation pour l’exercice en cours. Ainsi, le remboursement total des obligations et les intérêts sur les obligations pétrolières en circulation s’élèvent à environ Rs 20 000 crore pour l’exercice en cours.

Non seulement l’UPA, mais le gouvernement dirigé par Atal Bihari Vajpayee a également publié

Cependant, les obligations pétrolières ont été émises non seulement par le gouvernement de l’UPA, mais aussi par le gouvernement NDA dirigé par Atal Bihari Vajpayee. Selon le discours du budget de 2002-03, le ministre des Finances de l’époque, Yashwant Sinha, a déclaré que le gouvernement émettrait des obligations pétrolières. « Le compte de pool pétrolier sera démantelé le 1er avril 2002 et les soldes impayés seront liquidés par l’émission d’obligations pétrolières aux compagnies pétrolières concernées »