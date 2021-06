Pourquoi le GP d’Azerbaïdjan a été arrêté pour l’accident de Verstappen mais pas celui de Stroll · .

Le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a expliqué pourquoi les deux accidents similaires à grande vitesse survenus aujourd’hui dans le Grand Prix d’Azerbaïdjan ont suscité des réactions différentes de la direction de course.

La vrille de Max Verstappen dans les barrières au tour 46 a entraîné l’arrêt et le redémarrage de la course. Cependant, l’accident similaire de Lance Stroll à l’approche de la même section de piste 15 tours plus tôt a été couvert à l’aide d’une voiture de sécurité.

Masi a déclaré qu’il y avait suffisamment de temps pour nettoyer la scène de l’accident de Stroll pendant la course. Il restait 20 tours de course après sa chute.

« Evidemment, au milieu de la course, il y avait plus qu’assez de temps et d’espace sur le côté droit de la piste quand on la récupérait. Nous étions confiants quant à la façon dont cela pourrait être nettoyé de cette manière. »

Cependant, l’accident de Verstappen s’est produit avec seulement cinq tours restants, et Masi a expliqué qu’il voulait créer une opportunité de terminer la course sous drapeau vert.

"En regardant tout, nous n'étions pas convaincus que la récupération sur la ligne droite des stands et la quantité de débris qui étaient partout pourraient être nettoyés en temps voulu", a déclaré Masi. "J'ai donc pensé qu'il était dans l'intérêt du sport de suspendre puis de redémarrer dans ces circonstances."

Le directeur sportif de Red Bull, Jonathan Wheatley, a été entendu parler à Masi à la radio pendant l’émission, suggérant que la course soit signalée par un drapeau rouge.

“Pour être juste, c’était déjà dans mon esprit”, a déclaré Masi. “Mais évidemment du point de vue de ce que nous communiquons, nous communiquons à tout le monde de manière égale et en regardant le nombre de tours que nous devions faire, la récupération qui était en cours et le fait qu’il y avait tellement de débris sur le stand juste à ce moment-là. point, c’était à mon avis, à mon avis, la meilleure option pour suspendre la course, tout nettoyer et ensuite terminer la course.

Après l’accident de Verstappen, la course aurait pu être terminée, mais Masi a déclaré qu’il n’y avait “aucune raison de ne pas” la reprendre.

