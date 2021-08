Divulgation complète, je ne sais absolument rien sur Spider-Man: No Way Home, et je lance beaucoup de théories sur un jeu de fléchettes ici juste pour voir ce qui colle. Il y a très peu de chances qu’ils le fassent, mais à tout le moins, je pense que nous devrions nous demander pourquoi le docteur Strange a si volontairement signé pour cette course folle. Marvel a une explication raisonnable, j’en suis sûr, et j’ai hâte de voir ce que c’est.