Pourquoi le Groenland cause un ÉNORME casse-tête à l’UE… | Monde | Nouvelles

Le Groenland est devenu le premier et le seul pays à quitter les Communautés européennes (CE) après douze ans d’adhésion, se retirant en 1985 à la suite d’un référendum. Et maintenant, il semble qu’un sentiment anti-Union européenne supplémentaire ait été alimenté dans le pays à propos d’un projet minier controversé, qui a eu un impact important lors des récentes élections.

L’UE prévoit de sécuriser son approvisionnement en métaux des terres rares, ce qui s’avérera vital pour son programme vert.

Cependant, le bloc rencontre des problèmes du Groenland au milieu de ses efforts.

Selon le US Geological Survey, le Groenland possède le plus grand gisement inexploité de minéraux de terres rares au monde.

Ces minéraux sont considérés comme des composants essentiels de la technologie verte et, par conséquent, la demande est en augmentation.

Le projet minier s’appelle Kvanefjeld – également connu sous le nom de Kuannersuit.

Située à environ quatre miles de Narsaq, la région est le site de gisements minéraux dans le sud du Groenland et où la société australienne Greenland Minerals opère depuis 2007.

La société a déclaré qu’elle souhaitait exporter toutes les productions potentielles de terres rares vers l’Europe, plutôt que vers la Chine, malgré une société chinoise détenant 10,5% des actions de la société.

Et l’annonce a fait de Kuannersuit un point chaud politique crucial pour les puissances occidentales.

La région est considérée comme une opportunité pour les acteurs mondiaux occidentaux de défier le quasi-monopole de la Chine sur les minéraux de terres rares.

Mais le Groenland n’abandonnera pas sans combattre. Avant les élections du mois dernier, le chef du parti Múte B Egede avait promis qu’un vote pour IA serait un vote pour arrêter les activités minières à Kuannersuit.

Alors qu’ils n’ont pas réussi à obtenir la majorité, l’IA a négocié un accord de coalition avec son collègue indépendantiste Naleraq – qui détenait ensemble 16 sièges – 12 de l’IA et quatre de Naleraq.

Maintenant, le gouvernement de coalition indépendantiste a tourné son attention vers le projet minier.

Les parties groenlandaises pensent que les projets miniers pourraient endommager l’environnement local en raison des craintes liées à l’uranium radioactif, également présent dans le gisement.

La mine pourrait être fermée à la suite des efforts du gouvernement, ce qui porterait un coup dur au plan vert à long terme de l’UE.

Naaja Hjelholt Nathanielsen, la nouvelle ministre des Mines du Groenland, a déclaré à POLITICO : « La nouvelle coalition ne soutient pas l’extraction d’uranium.

Mme Nathanielsen a déclaré qu’elle n’avait pas encore rencontré Greenland Minerals mais s’attend à ce que le gouvernement fasse une annonce sur le projet « avant l’été ».

La proposition fait actuellement l’objet d’une audience publique qui devait se terminer le 1er juin.

La période de consultation publique a maintenant été prolongée jusqu’au 13 septembre pour permettre une série supplémentaire de réunions publiques avec les principaux ministres du gouvernement.

Le parti auparavant au pouvoir, le Siumut Party, qui est arrivé deuxième en avril et a perdu le pouvoir, soutient depuis longtemps la mine.

Cependant, le chef du parti, Erik Jensen, a déclaré que son parti était désormais “neutre sur cette question” car il souhaitait connaître le résultat des audiences et l’analyse géologue du projet.

Le plus grand gisement connu de minéraux de terres rares de l’UE est situé à proximité du deuxième plus grand lac de Suède, dans un hameau appelé Norra Kärr.

Cependant, les préoccupations locales concernant l’impact environnemental de l’extraction de ces minéraux et sur l’approvisionnement en eau local ont signifié que toute production de cet approvisionnement est dans des années.

L’année dernière, le commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton, a déclaré : « En diversifiant l’approvisionnement des pays tiers et en développant la propre capacité de l’UE d’extraction, de traitement, de recyclage, de raffinage et de séparation des terres rares, nous pouvons devenir plus résilients et durables.

S’appuyer sur un seul pays, dans le cas des terres rares – la Chine, pour l’approvisionnement en matériaux essentiels n’est pas idéal et peut entraîner des dépenses supplémentaires et une pression sur les relations.

Le Groenland étant en dehors de l’UE, le Danemark, membre du bloc, conserve le contrôle de la politique étrangère, de défense et de sécurité.

Cela signifie que Copenhague devrait avoir son mot à dire si le Groenland vendra de l’uranium et des minéraux de terres rares.

L’UE n’est pas la seule puissance stratégique mondiale intéressée par la région.

L’ancien président américain Donald Trump a tenté d’acheter le Groenland en 2019.

Les États-Unis ont ouvert un consulat général dans la capitale groenlandaise Nuuk et le secrétaire d’État Anthony Blinken s’est rendu sur l’île le mois dernier.