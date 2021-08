Pourquoi le Huawei MatePad 11 avec HarmonyOS est un rival redoutable pour l’iPad | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Huawei mise tout sur HarmonyOS comme alternative à Android et iOS d’Apple pour rivaliser dans le monde des mobiles et tablettes, comme avec ce MatePad 11.

Tout n’est pas Android ou iOS sur le marché des mobiles et des tablettes. Il existe déjà une troisième option parmi laquelle choisir et elle vient de Huawei. C’est HarmonyOS et oui, cela ressemble terriblement à Android, mais avec des différences importantes.

L’un des derniers produits lancés avec ce nouveau système d’exploitation est Huawei MatePad 11, une nouvelle tablette qui prétend et veut détourner l’attention de l’iPad, montrant qu’il existe également d’autres options qui font la même chose et encore mieux et à un bon prix.

Cette nouvelle tablette Huawei est présentée comme une bonne option pour ceux qui recherchent une tablette de 11 pouces capable de devenir un ordinateur portable et qui sont très polyvalentes dans tout ce qu’ils peuvent faire.

C’est une tablette très complète et bien qu’elle ne dispose pas des services Google et que certaines applications présentes sur Android ne puissent pas être installées, elle dispose d’alternatives intéressantes, comme nous l’avons démontré dans cette analyse Huawei MatePad 11.

Une tablette professionnelle à moins de 500 euros

Cette tablette a un écran 2.5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, elle dispose d’un processeur Snapdragon 865, ce qui en fait l’une des tablettes Android les plus puissantes.

Le nouveau Huawei MatePad 11 a été présenté au milieu de l’année et peut déjà être acheté dans la boutique en ligne de Huawei pour seulement 499 euros. Lorsqu’il est vendu dans le propre magasin de votre marque, il comprend toutes les garanties ainsi qu’une livraison gratuite et rapide depuis l’Espagne.

Pour une durée limitée, ils vous offriront une souris Bluetooth. Il comprend également dans la boîte le crayon numérique M Pencil, parfait pour l’écriture manuscrite ou le dessin.

Sur Amazon, il est également disponible avec le clavier et l’étui et la souris Bluetooth pour 499 euros et avec la livraison gratuite et la livraison rapide en s’inscrivant à Amon Prime.

Meilleures performances et vitesse

Ce Huawei MatePad 11 est rapide et s’appuie sur les dernières technologies pour cela. A partir du processeur, un Qualcomm Snapdragon 865.

Il dispose également de 6 Go de RAM et de 64 Go et 128 Go d’options de stockage, que vous pouvez étendre avec une carte microSD.

Si cela ne suffisait pas, il est également compatible avec les réseaux WiFi 6, donc si vous avez un routeur compatible, vous pouvez profiter au maximum de la connexion Internet dans votre maison. Il a même Bluetooth 5.1 pour que la connexion avec des écouteurs et d’autres appareils soit plus rapide et plus stable.

Excellent affichage 2.5K à 120 Hz

Les comprimés entrent par les yeux avec leur écran et s’il est de mauvaise qualité c’est immédiatement perceptible. Heureusement, ce MatePad 11 comprend un écran de 11 pouces avec une très haute résolution 2.5K, ou ce qui revient au même, 2560 x 1600 pixels.

Il a des coins arrondis et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui signifie que tous les mouvements et animations seront perceptibles beaucoup plus rapidement, ce qui est perceptible et que lorsque vous vous y habituerez, vous ne voudrez plus revoir un autre écran.

Ce rafraîchissement se remarquera surtout dans les vidéos et les jeux, où un écran rapide est vital.

Transformez-le en ordinateur portable avec son cache clavier

Comment une tablette de ce type pourrait-elle être moins vous ne pouvez pas manquer les accessoires qui le transforment en ordinateur portable.

Huawei MatePad 11 a un étui magnétique officiel qui s’adapte à l’arrière et comprend également un clavier complet. Il se connecte automatiquement et sans avoir besoin de configurer quoi que ce soit. Vous pouvez également ajouter une souris Bluetooth.

HarmonyOS est multi-tâches et multi-fenêtres, c’est-à-dire que vous pouvez exécuter jusqu’à 3 applications en même temps, deux fenêtres divisant l’écran en deux et une troisième flottante.

Ouvrez les documents Office, le navigateur, les réseaux sociaux ou tout ce que vous voulez pour déplacer des textes, des images ou tout élément entre les applications. Vous pouvez également utiliser le crayon M pour prendre des notes.

Audio stéréo avec 4 haut-parleurs

L’audio est une partie importante de ce MatePad 11. Comprend 4 haut-parleurs, un dans chaque coin, pour avoir la meilleure qualité audio possible.

Lorsqu’il s’agit d’écouter de la musique de Spotify ou de n’importe quelle application de musique en streaming ou de regarder des films, ces haut-parleurs égalisé par Harmon Kardon ils vous donneront la meilleure qualité.

En outre comprend 4 micros intégré dans sa conception pour des appels vidéo de meilleure qualité. Ils pourront vous entendre clairement car plus de microphones signifient qu’ils peuvent capter votre voix plus clairement.

Il est également capable d’utiliser la technologie de réduction du bruit pour se concentrer sur votre voix et réduire le volume du son ambiant.

