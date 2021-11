Pourquoi le jeune Dolph s’est-il fait tirer dessus ? Voici ce que nous savons

Adolph Robert Thornton, Jr. — alias Young Dolph — a été assassiné il y a quelques heures à peine alors qu’il achetait des biscuits à Memphis, TN. Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur les suspects et les motifs possibles du meurtre.

C’est maintenant confirmé : le rappeur Young Dolph a été tué mercredi après-midi (17 novembre) à Memphis, dans le Tennessee, dans une boulangerie-pâtisserie locale. Le décès a été initialement signalé par Fox13 local, puis confirmé par le service de police de Memphis, les premiers intervenants et les témoins sur les lieux. Le rappeur a reçu une rafale de balles après être sorti de son véhicule pour acheter des cookies.

La fusillade a eu lieu au Makeda’s Butter Cookies, un endroit que le rappeur fréquentait. Le meurtre a eu lieu soit immédiatement à l’extérieur de l’établissement, soit à l’intérieur du magasin. Selon le propriétaire du magasin, Young Dolph a été approché par un ou plusieurs véhicules en entrant dans l’établissement. Une grêle de balles a assailli le rappeur, et il a été déclaré mort peu de temps après.

Young Dolph était une célébrité bien-aimée de Memphis qui prévoyait de livrer des dindes de Thanksgiving aux résidents à faible revenu de la communauté. Selon un récit de son itinéraire, le rappeur prévoyait d’assister à l’événement caritatif de Thanksgiving immédiatement après avoir visité Makeda.

Malheureusement pour Young Dolph – de son vrai nom Adoph Robert Thornton, Jr. – le rappeur est facile à repérer. Thornton s’est arrêté au magasin dans sa Lamborghini noire flashy, qui reste sur les lieux du crime. Le jeune Dolph porte également des bijoux volumineux et voyants autour du cou et des poignets, et attire souvent une petite foule. Il est très médiatisé et difficile à manquer.

Dolph avait 36 ​​ans et laisse derrière lui un fils et une fille. Il a sorti sept albums studio, dont son premier, King of Memphis.

Alors pourquoi le jeune Dolph a-t-il été assassiné ?

A ce stade, l’identité du tireur – ou des hommes armés – reste inconnue. La police n’a pas non plus divulgué d’informations sur un motif possible. Mais Young Dolph a été la cible de plusieurs tentatives d’assassinat dans le passé, suggérant un sérieux bœuf en cours.

En 2017, Young Dolph a à peine survécu à une tentative de meurtre effrontée à Los Angeles. Alors qu’il achetait des chaussures en plein jour à Hollywood, le rappeur a fait face à une pluie de balles, dont certaines l’ont coincé. Le jeune Dolph a dû subir une intervention chirurgicale et des soins médicaux par la suite et a échappé de peu à la mort.

LAPD n’a fourni aucun indice ou information sur ce qui a motivé cette attaque, bien qu’un véhicule ait été laissé sur les lieux. Un suspect détenu dans cette tentative de meurtre a été libéré.

Plus tôt en 2017, Dolph a également été attaqué à Charlotte, en Caroline du Nord, lors d’un assaut de style militaire. Le SUV du rappeur aurait été la cible de plus de 100 balles, bien que Young Dolph ait survécu. Immédiatement après cette tentative, le rappeur rival Blac Youngsta a été arrêté mais finalement relâché après un interrogatoire.

De son vivant, le rappeur a imputé les tentatives d’assassinat à la jalousie. Dolph n’était pas seulement tape-à-l’œil et avait du succès, mais il adoptait également un comportement arrogant et impétueux. Cela semble en partie plausible, mais pas suffisant pour attirer de multiples tentatives d’assassinat bien coordonnées.

À cette époque des tentatives de meurtre précédentes, le rappeur a amélioré ses véhicules pour inclure des panneaux pare-balles. On ne sait pas si la Lamborghini noire de Young Dolph était à l’épreuve des balles, bien que les assaillants aient peut-être élaboré une stratégie en conséquence et ciblé le rappeur à l’extérieur de son véhicule.

Quelques heures seulement après l’assassinat, il semble qu’une enquête à grande échelle soit en cours.

Il y a quelques instants, le maire de Memphis, Jim Strickland, a partagé ses condoléances tout en condamnant les violences sur Twitter. Il a également précisé qu’une recherche du ou des suspects est en cours.

« La mort tragique par balle de l’artiste de rap Young Dolph est un autre rappel de la douleur que les crimes violents entraînent », a expliqué Strickland. « Mes pensées et mes prières accompagnent sa famille et ses amis. »

Plus de détails au fur et à mesure qu’ils apparaissent.