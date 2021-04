Pourquoi le joyau négligé de Donald Byrd mérite une plus large reconnaissance

Pour diverses raisons, certaines insondables, Dossiers Blue Note accumulé un stock d’enregistrements inédits dans les années 50 et 60, amassant tranquillement une pile d’albums négligés par certains de ses principaux musiciens, dont Hank Mobley, Grant Green, Stanley Turrentine et Donald Byrd. Lorsque le producteur Michael Cuscuna a été autorisé à explorer les coffres du label au milieu des années 70, il a découvert plus de 100 albums de matériel perdu, dont une grande partie a ensuite été publié par Blue Note sur vinyle entre 1975 et 1981. Parmi eux, Donald Byrd’s Chant, enregistré au début des années 60 mais pas sorti depuis près de deux décennies.

Chant a été l’une des deux sessions perdues de Donald Byrd que Cuscuna a découvertes dans la bibliothèque de bandes de Blue Note (l’autre était The Creeper, de 1967), et a été présentée en première mondiale lorsqu’elle a été pressée sur vinyle pour le marché japonais en 1979. Il a rapidement s’est épuisé mais a été brièvement relancé sur CD au Japon en tant que pressage en édition limitée en 2012. Objet de collection recherché, Chant a fait un retour bienvenu au vinyle dans le cadre de Blue Note’s Série de réédition de vinyle Audiophile Tone Poet.

Un quintette entreprenant

La session de ce qui est devenu Chant – du nom de son troisième morceau écrit par Duke Pearson – a eu lieu le lundi 17 avril 1961 à Rudy Van Gelderde Studio d’Englewood Cliffs, dans le New Jersey, avec le patron de Blue Note Alfred Lion à la barre. Donald Byrd n’avait que 28 ans mais était déjà un vétéran de l’enregistrement, avec une discographie de 17 albums en tant que leader ou co-leader, tous coupés au cours d’une période fertile de six ans. Les quatre derniers d’entre eux étaient des albums qu’il avait enregistrés pour Blue Note Records de New York où il s’était imposé comme un des principaux représentants du hard bop.

Pour la session, qui a suivi dans le sillage de son album Fuego de 1960, Byrd a mis sur pied un quintette entreprenant composé du saxophoniste baryton Pepper Adams, qui, comme Byrd, était un pilier de la Détroit scène de jazz; un jeune pianiste de Chicago en plein essor appelé Herbie Hancock, qui faisait ses débuts d’enregistrement pour Blue Note et continuerait, bien sûr, vers de plus grandes choses; le bassiste Doug Watkins, qui mourra tragiquement dans un accident de la route dix mois plus tard; et un batteur peu connu appelé Eddy Robinson.

Un entraînement haute tension

Le chant commence par «I’m An Old Cow Hand», écrit par le célèbre forgeron Johnny Mercer et qui était à l’origine un succès pour le crooner Bing Crosby en 1936, lorsqu’il l’a chanté dans le western hollywoodien Rhythm On The Range. Bien que cela puisse sembler un choix étrange de chanson pour un relooking de jazz moderne, Sonny Rollins avait ouvert son album classique de 1956 sur le thème du cow-boy, Way Out West, avec le même air.

Byrd et ses cohortes donnent à la chanson un entraînement passionnant à haute tension grâce au travail de la section rythmique cinétique de Hancock, Watkins et Robinson, ce dernier poussant la musique avec une propulsion semblable à Art Blakey. Byrd et Adams – qui ont beaucoup joué ensemble pendant une période de cinq ans à la fin des années 50 et au début des années 60 – offrent un contraste passionnant avec leurs différents tons et textures. La trompette de Byrd est souple, lucide et parfois presque éthérée, tandis que le sax d’Adams est bourru et terreux. Byrd prend le premier solo, suivi par le plus viril Adams, qui souffle une tempête de notes sur la piste rythmique turbo-chargée. Le solo de Herbie Hancock, en revanche, est sophistiqué et élégant sans perdre le sens inhérent au swing de la chanson.

Solos célestes

«You’re Next», un blues au rythme moyen, est un original de Byrd qui se distingue par une harmonisation résonnante du trompettiste avec Adams sur le thème principal. Le solo céleste de Byrd, qui brille à merveille, est juxtaposé par un souffle typiquement graveleux d’Adams, dont la corne résonnante imprègne la musique de sonorités distinctives.

La coupe du titre de Chant a été écrite par Duke Pearson, qui avait été le pianiste de Byrd avant l’arrivée de Herbie Hancock (en 1963, il succéderait plus tard à Ike Québec en tant qu’homme A&R de Blue Note). C’est un blues nocturne déchaîné parsemé de solos engageants. De manière significative, Byrd a revisité l’air comme la coupe de clôture de son album acclamé de 1964, A New Perspective, où son compositeur, Pearson, a élargi l’arrangement pour inclure une chorale.

Le standard «That’s All» d’Al Brandt et Bob Haymes élève le tempo de plusieurs crans. Il a été enregistré pour la première fois par Nat King Cole en 1953 et, lorsque Byrd l’a enregistré en 1961, avait récemment été relancé par le chanteur Bobby Darin, qui avait marqué un Top 10 américain avec lui deux ans plus tôt. Byrd reconfigure la mélodie en un numéro contagieux et vibrant sur lequel Adams prend le premier solo, suivi du trompettiste – qui est dans une forme exceptionnelle – et du talent précoce Hancock, 21 ans.

Tout droit sorti de l’église

Donald Byrd a composé le joyeux «Grand Dieu». Il commence (et se termine) par des cadences d’appel et de réponse tout droit sortis de l’église et évolue vers une tranche de jazz soul entraînant qui se vante d’une forte improvisation de la part des trois solistes.

Sur le montage final de l’album, une superbe interprétation de Duke EllingtonLa ballade immortelle «Soph Sophistiqué Lady» de Byrd s’assied, permettant à Pepper Adams de prendre le devant de la scène. C’est une vitrine étonnante pour les compétences de saxophone baryton d’Adams. Il est fidèle à la magnifique mélodie originale d’Ellington, avec sa séquence d’accords descendante, avant de se lancer dans un passage d’ornementation à couper le souffle qui culmine avec une cadence époustouflante.

Pour des raisons que nous ne saurons jamais, ces six performances ont été laissées en suspens au profit de The Cat Walk, une session enregistrée deux semaines plus tard, en mai 1961. Maintenant, cependant, la réédition de Tone Poet de Chant offre aux amateurs de jazz l’opportunité de entendre à nouveau ce joyau négligé. C’est un disque qu’ils n’oublieront pas à la hâte.

