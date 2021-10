Pourquoi le juge a rejeté la demande de rejet de preuves

L’affaire de pornographie juvénile de Josh Duggar sera bientôt jugée, et nous avons maintenant des détails sur les raisons pour lesquelles un juge a rejeté la demande de l’ancienne star de télé-réalité de rejeter les preuves. Duggar s’était battu contre l’utilisation par le tribunal de photos prises de lui en prison, alors que son procès pour pédopornographie se profile. Les photos sont des mains et des pieds de Duggar, et sont des preuves pour l’accusation. Ses avocats ont affirmé que l’agent fédéral qui a pris les images n’avait pas de mandat leur permettant de prendre les photos. Dans de nouvelles requêtes en justice obtenues par PEOPLE, le juge de district Timothy L. Brooks a expliqué qu’il avait rejeté une demande de suppression des photos car « il n’y a aucune autorité légale pour suggérer que les agents aient besoin d’un mandat avant de pouvoir photographier les mains et les pieds de M. Duggar. »

Brooks a ajouté que « M. Duggar a consenti à être photographié », ce que les procureurs avaient également initialement expliqué. Brooks a également rejeté une demande de licenciement pour certaines déclarations que Duggar aurait faites, comme demander : « De quoi s’agit-il ? Est-ce que quelqu’un a téléchargé de la pornographie enfantine ? Le juge a expliqué que cette requête avait été rejetée « parce que M. Duggar n’a jamais été en détention » lors de ces interactions spécifiques avec des agents fédéraux. et a déclaré qu’il n’avait « aucun soutien juridique ».

L’ancienne star de 19 Kids and Counting a été arrêtée par les shérifs de l’Arkansas le 28 avril, sans aucun mot sur la cause de l’arrestation à l’époque. Le lendemain, il a été transféré sous la garde des US Marshals et formellement accusé de possession de pornographie juvénile. Duggar a plaidé « non coupable » aux accusations et est resté en détention jusqu’à une audience de cautionnement.

Duggar a depuis été libéré sous caution et reste chez un ami de la famille. Il lui est interdit d’avoir des contacts avec des mineurs, autres que ses propres enfants. Le père de six enfants aurait été autorisé à « des contacts illimités » avec ses enfants, cependant, sa femme – qui est actuellement enceinte du septième enfant du couple – doit être présente pour les visites. Son procès doit s’ouvrir en novembre.

Duggar n’a pas directement commenté son arrestation – ni les charges auxquelles il fait face – pour le moment, mais ses avocats ont précédemment publié une déclaration conjointe sur ses charges. « Josh Duggar a été inculpé dans le cadre d’un acte d’accusation à deux chefs d’accusation. Il a plaidé non coupable des deux chefs d’accusation et nous avons l’intention de défendre cette affaire de manière agressive et approfondie », ont-ils déclaré. « Dans ce pays, personne ne peut empêcher les procureurs d’inculper un crime. Mais lorsque vous êtes accusé, vous pouvez riposter dans la salle d’audience – et c’est exactement ce que Josh a l’intention de faire. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.