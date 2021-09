Pourquoi le lien d’Ocarina Of Time a été élevé comme un Kokiri ⋆ 10z viral

Les humbles débuts ne sont pas étrangers à LA légende de Zelda. Link est souvent un héros improbable, contraint de sauver Hyrule par son destin inéluctable et contraint de quitter une maison tranquille. Ocarina du temps amène les joueurs à croire que Link n’est qu’un autre Kokiri, vivant dans une forêt isolée et paisible. Au cours du jeu, cependant, les joueurs apprennent que Link est en fait Hylian et a été amené dans la forêt de Kokiri dans des circonstances désastreuses.

Ocarina of Time s’ouvre avec Link réveillé par Navi, son compagnon féerique pour l’intégralité du jeu. Le Grand Arbre Mojo, l’un des personnages récurrents les plus importants de Zelda, connaît la véritable identité de Link en tant qu’Hylian mais ne lui divulgue pas cette information, l’envoyant plutôt dans sa quête repoussée par des visions de la destruction de Ganondorf. Il y a une multitude de dialogues avec les autres gens de la forêt qui montrent à quel point il est étrange que Link ne reçoive une fée que maintenant – les premiers indices qu’il est spécial.

En relation: Zelda: L’histoire d’Ocarina of Time de Link est la plus tragique et héroïque de la série

L’héritage non-Kokiri de Link est mis en évidence après son émergence du royaume sacré après le retrait de l’épée maîtresse de son piédestal dans le temple du temps. Les enfants de la forêt de Kokiri ne vieillissent pas, mais le séjour de sept ans de Link dans le royaume sacré l’a transformé en un adulte digne de porter la lame du fléau du mal. Link retourne bientôt dans sa maison d’enfance pour la trouver envahie par les maux de Ganondorf, et apprend enfin la vérité sur son passé après avoir fouillé dans le temple de la forêt.

Comment Zelda: le lien d’Ocarina Of Time est venu dans la forêt de Kokiri

Après avoir vaincu Phantom Ganon et réveillé Saria en tant que premier des Sept Sages, Link est téléporté dans le bosquet du Grand Arbre Mojo, où une pousse d’arbre Mojo a commencé à pousser à la place de celle tuée par la malédiction de Ganondorf sept ans auparavant. Le Deku Tree Sprout, qui est censé guider l’évolution des Kokiri en Koroks à des époques ultérieures, confirme ce que les joueurs ont probablement déjà déduit: Link est en fait Hylian, pas un Kokiri. Link apprend qu’il est venu dans la forêt de Kokiri pendant « une guerre féroce ». Pour tenter de fuir la désolation qu’elle provoque, « une mère hylienne et son petit garçon entrèrent [the] forêt interdite.

La forêt de Kokiri est protégée par le Grand Arbre Mojo, et il est implicite que personne d’autre que les Kokiri n’est autorisé à entrer sans la permission de l’Arbre Mojo. Le cas de Link était spécial, car “l’Arbre Mojo pouvait sentir qu’il s’agissait d’un enfant du destin, dont le destin affecterait le monde entier”. L’enfant a ensuite été élevé comme un Kokiri, ignorant sa véritable identité jusqu’au début de sa quête contre Ganondorf. Laisser Link vivre un mensonge pendant les premières années de sa vie était peut-être une option tragique, mais meilleure que l’alternative, mais cette intrigue secondaire est un aspect souvent négligé du récit de La Légende de Zelda : Ocarina of Time parce que le jeu lui-même le dissimule, ne prenant même pas la peine de donner un nom à la mère de Link.

Suivant : Comment Ocarina of Time vous montre le pouvoir de Ganon

Deathloop critiqué pour son manque d’options d’accessibilité

A propos de l’auteur



Kyle Gratton

(497 articles publiés)



Une passion pour les jeux vidéo a été inculquée à un jeune âge lorsque Kyle Gratton et son frère aîné ont reçu une Nintendo 64 avec Ocarina of Time et Mario Kart. Diplômé de l’Université du Kansas avec une majeure en anglais et en histoire, avec une mineure en cinéma, Kyle aime discuter de littérature, de cinéma, de télévision et surtout de jeux vidéo. Il écrit actuellement des articles et des critiques pour la section des jeux de . et se mêle occasionnellement de courts métrages de fiction.

Plus de Kyle Gratton