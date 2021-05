US Grace Force

26 mai 2021

Michael Hichborn de l’Institut Lepanto se joint au père Richard Heilman et à Doug Barry pour discuter des dimensions plus profondes de la pandémie COVID 2020-2021 et des défis laïcistes radicaux actuels à la foi.

annuler la cultureEglise catholiqueChristianitégaucheismpandémique

