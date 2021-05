Pourquoi le marché boursier a-t-il chuté aujourd’hui? Les craintes d’inflation se sont réalisées ⋆ .

Taille du texte

Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté de 2% ou plus sur la base des données selon lesquelles l’indice des prix à la consommation a grimpé en flèche après les estimations d’avril. Les actions de croissance ont pris un coup de poing, mais la valeur a également été meurtrie.

Les actions ont plongé parce que les investisseurs sont terrifiés par l’inflation, qui est désormais une réalité.

Moyenne industrielle Dow Jones

a reculé de 681,50 points, ou 1,99%, pour clôturer à 33 587,66. le

S&P 500

a plongé de 89,06 points, soit 2,15%, pour terminer à 4 063,04, et le

Composite Nasdaq

a chuté de 357,75 points, ou 2,67%, pour clôturer à 13031,68. Le plus grand gagnant du S&P 500 pour la deuxième journée consécutive était l’entreprise de cybersécurité.

NortonLifeLock

(symbole: NLOK), qui a vu les actions augmenter de 7,19% même après une rétrogradation d’un analyste.

L’inflation est là. L’indice des prix à la consommation a montré une augmentation de 0,8% d’un mois à l’autre pour avril, bien plus que les estimations d’une hausse de 0,2%. L’augmentation d’une année à l’autre était de 4,2%, la plus élevée depuis 2008, selon Wells Fargo.

L’inflation rend les investisseurs nerveux à l’idée que la Réserve fédérale augmente les taux d’intérêt le plus tôt possible, car la Fed souhaite que l’inflation atteigne 2% pendant une période indéterminée. Pendant ce temps, l’inflation a déjà dépassé 3% depuis plusieurs mois cette année, selon les données de Wells Fargo. La Fed a récemment soutenu qu’elle n’envisageait pas encore d’augmenter les taux, mais certains observateurs pensent que cela pourrait changer.

«Après les données d’inflation d’aujourd’hui beaucoup plus chaudes que prévu, vous devez vous demander si la Fed va changer d’avis du tout», écrit Ryan Detrick, stratège en chef du marché pour LPL Financial, dans des remarques envoyées par courrier électronique aux médias. Des taux d’intérêt plus élevés signifient probablement des rendements obligataires plus élevés – et les rendements des bons du Trésor ont grimpé mercredi – ce qui rend les actions moins attrayantes par rapport aux obligations.

Un autre signe que les investisseurs ont particulièrement peur de l’inflation est que les actions les plus vulnérables à la hausse des rendements – les titres de croissance – ont été les plus durement touchées mercredi. le

Nasdaq 100,

un indice des sociétés à forte capitalisation axées sur la technologie, a reculé de 2,6%.

Tesla

(TSLA), une composante de l’indice, a reculé de 4,4%. Les trois plus gros perdants du Nasdaq 100 étaient les fabricants d’équipements à puces

Recherche Lam

(LRCX) et

Matériaux appliqués,

et entreprise de puces

Technologie Marvell

(MRVL), avec des pertes de stock respectives de 5,87%, 7,02% et 6,13%.

Des rendements obligataires plus élevés érodent la valeur des flux de trésorerie futurs, nuisant aux entreprises technologiques et biotechnologiques en croissance, qui s’attendent à ce que l’essentiel de leurs bénéfices à l’avenir. Les entreprises représentées par des actions de valeur, en revanche, sont généralement matures et affichent actuellement des bénéfices optimaux.

Pour être sûr, un pic d’inflation n’est pas exactement positif pour la valorisation d’une action – et cela a été prouvé dans l’ampleur de la vente de mercredi. En fait, 28 des 30 actions composant le Dow ont chuté et 93% des actions du S&P 500 ont chuté.

À l’avenir, regardez les paroles et les actions de la Fed.

Écrire à Jacob Sonenshine à [email protected]