Pourquoi le marché de la cryptographie pourrait faire face à une répression, dit l’inventeur de Cardano

Charles Hoskinson, inventeur de Cardano et PDG d’Input-Output Global (IOG), a évoqué le paysage réglementaire actuel aux États-Unis. Hoskinson estime que le marché de la crypto-monnaie verra dans les prochains mois un cadre réglementaire «fortement retardé».

Le PDG d’IOG a déclaré dans une nouvelle vidéo pour sa chaîne YouTube que la capitalisation boursière actuelle de l’ensemble du marché de la crypto-monnaie obligerait les régulateurs et les autorités de ce pays à prendre des mesures. Ces dernières années, sous l’administration présidentielle précédente, il y avait une atmosphère de manque d’unité entre les partis politiques, selon Hoskinson.

Cependant, l’actuel président des États-Unis, Joe Biden, a construit sa carrière à Washington. Par conséquent, il a plus d’expérience dans la négociation avec les forces politiques. En 2016 et 2017, le marché de la crypto-monnaie aurait pu être régulé et sorti de sa «zone grise» avec une gestion différente.

Grâce aux compétences politiques de Biden, il a réussi à adopter un nouveau projet de loi de relance. Votre nouvel objectif pourrait être une facture d’infrastructure estimée à 2 billions de dollars. Par la suite, l’administration présidentielle pourrait demander une augmentation des impôts individuels. Cela pourrait être le tournant du marché de la crypto-monnaie, a déclaré Hoskinson:

La réglementation des crypto-monnaies est très susceptible d’être poussée dans ce projet de loi, en tant que paquet de protection des consommateurs. Comme pour l’infrastructure, ils ont incorporé une partie de l’accord Green New, ce qui est très probable.

L’inventeur de Cardano accuse DOGE

Selon le PDG d’IOG, il existe une perception du «comportement commercial de type Ponzi» au sein du marché de la cryptographie et de ses principales tendances: les jetons non fongibles (NFT), la finance décentralisée (DeFi) et l’engouement pour les Dogecoin (DOGE). Ce dernier a été particulièrement responsable d’attirer l’attention négative, a déclaré Hoskinson.

Il a ajouté que les «projets de copie» comme DOGE et sa capitalisation boursière totale, juste derrière ADA à 40 milliards de dollars, au moment de la rédaction de cet article, ne sont pas «normaux». Hoskinson a mis en évidence d’autres failles dans la conception de DOGE telles que son offre inflationniste et sa centralisation.

DOGE avec de lourdes pertes sur le graphique journalier. Source: DOGEUSDT Tradingview

L’inventeur de Cardano est convaincu qu’une réglementation sur la crypto-monnaie passera car il y a «unité» à la Chambre des représentants et la nomination de Gary Gensler à la présidence de la Securities and Exchange Commission (SEC). Hoskinson a déclaré:

Gensler a toujours été très proactif dans l’accomplissement de son passage à la CFTC et comprend très bien notre industrie, il a enseigné un cours au MIT sur les crypto-monnaies. La SEC est dans une position où, grâce à l’application de la loi et bientôt à un mandat réglementaire, elle sera plus active dans l’application des choses qui vont mal tourner.

Hoskinson prédit que la SEC, ainsi que le FinCEN et d’autres services répressifs américains, agiront d’abord sur DeFi. Précisant qu’il “n’approuve” pas les actions futures présumées du régulateur, l’inventeur de Cardano a déclaré que ces entités ont tendance à “agir” de cette manière sous une administration démocratique.

Cardano, selon Hoskinson, a suffisamment de «flexibilité» pour résister à une éventuelle répression réglementaire. Les plus grands atouts de cette plateforme sont “sa politique monétaire et sa philosophie”, a ajouté Hoskinson:

Lorsque vous parlez d’une activité qui pourrait être classée comme réglementée, vous créez une boîte à outils permettant aux gens de participer à cette activité à grande échelle et de le faire de manière à ce que leur gouvernement se sente à l’aise (…). Une fois que vous avez cette capacité (d’identités décentralisées), vous pouvez parler de DeFi réglementé (…).

ADA se négocie à 1,26 $ avec un gain de 1,9% sur le graphique journalier. Sur la semaine et le mois, ADA a un bénéfice de 1,9% et 4,7%, respectivement.

ADA avec de petits gains sur le graphique journalier. Source: ADAUSDT Tradingview